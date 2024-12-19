Овечкина назвали выдающейся личностью

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является выдающейся личностью, к нему приковано внимание из-за его погони за рекордом канадца Уэйна Гретцки. Об этом заявил продюсер Олег Капанец. По его словам, Овечкину вряд ли удастся поставить новый рекорд в этом сезоне из-за полученной травмы.
«Пока не побьет рекорд, он в НХЛ не закончит. Может, если бы не травма, добрался бы до Гретцки уже в этом сезоне, но теперь вряд ли. <…> Да это же во всех новостях, хочешь не хочешь, а видишь. Открываешь интернет — новый гол, счетчик обновился, осталось столько-то шайб. Иногда даже раздражает: сколько можно об этом?!», — поделился продюсер в беседе с RT.Тем временем другой канадец, нападающий Эрик О'Делл, наоборот, играет в России и заключил контракт с «Ак Барсом». Как выяснили Metaratings.ru, он будет играть в клубе до конца нынешнего сезона и заработает на этом 30 млн рублей.
«Игрок присоединится к казанской команде после 25 декабря (игра в Минске). Таким образом, он может дебютировать за казанцев 28 декабря в домашнем матче против «Трактора», — отмечает портал.Читайте также:
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