Подольский «Витязь» вошёл в топ-20 детских хоккейных школ России

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова
Подмосковный «Витязь» включён в двадцатку сильнейших хоккейных школ страны. По итогам сезона 2022/23 годов он набрал 28 баллов и занял 18-е место из 50, сообщил глава городского округа Юрий Артамонов.
«Достойные результаты – и в рейтинге тренеров. Юрий Тряскин, который также является директором Спортивной школы олимпийского резерва, вошёл в топ-100, став 37-м. Именно с детско-юношеского спорта начинается путь в большой хоккей. Благодаря качественной подготовке самых маленьких наши спортсмены впоследствии могут тягаться с профессионалами мирового уровня», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.Он пообещал, что на основе рейтингов Континентальная хоккейная лига произведёт стимулирующие выплаты. Программу поощрения ведущих школ и тренеров совет директоров лиги принял в сентябре прошлого года.
В муниципальном учреждении занимаются около 400 детей в возрасте от пяти до 17 лет не только из Подольска и Подмосковья, но и со всей страны.
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Лора Луганская