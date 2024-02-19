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В Красногорске определились призёры чемпионата России по мотогонкам на льду

19 февраля 2024, 15:54
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Никита Богданов из Уфы стал победителем личного чемпионата России по ледовому спидвею сезона-2023/24, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области. Финал состоялся на стадионе «Зоркий» в городском округе Красногорск.
«В соревнованиях приняли участие 16 лучших гонщиков. В течение двух дней ведущие спортсмены из Тольятти, Уфы, Шадринска, Каменска-Уральского и Луховиц определяли победителей и призёров сезона. Титул чемпиона завоевал Никита Богданов из Уфы, Динар Валеев из Тольятти стал серебряным призёром, бронза – у Дмитрия Солянникова из Шадринска», – говорится в сообщении.
Гонки на льду в Красногорске в первый раз провели в 1995 году. С тех пор ежегодно жители и гости муниципалитета собирались на стадионе «Зоркий». На трассе проходили престижные международные соревнования по мотогонкам. Трек считался одним из лучших в мировом спидвее и самым протяжённым в России.


Финальный этап чемпионата страны по ледовому спидвею вновь прошёл в Красногорск после семилетнего перерыва в прошлом году. Тогда за два соревновательных дня на соревнованиях побывали более 20 тысяч человек.

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В авиамодельном чемпионате ЦФО победила команда из Орехово-Зуева
19 февраля 2024, 14:26

Фото: Ольга Сычёва

Чемпионат Центрального федерального округа по авиамодельному спорту в классе зальных моделей состоялся во дворце спорта «Восток» в Орехово-Зуеве, в разделе кордовых моделей победила местная команда, передаёт корреспондент Ольга Сычёва.
На соревновании были представлены два вида моделей: кордовые и резиномоторные. Судьи рассматривали не только саму модель, но и чертежи к ней, а также оценивали дальность полёта. По нормативу, модель должна находиться в воздухе около 20 минут.

«В результате состязаний, как и прошлом году, победителем чемпионата по кордовым моделям стала команда из Орехово-Зуева», — сообщает корреспондент.
Всего участниками чемпионата стали 30 команд. Помимо Подмосковья, на состязании были представлены Москва, Пермский край и Санкт-Петербург.

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Юные хоккеисты из Королёва завоевали Кубок Патриарха
19 февраля 2024, 13:42

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда из подмосковной спортивной школы олимпийского резерва «Королёв» одержала победу в соревнованиях на Кубок Патриарха среди детей по русскому хоккею, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«На групповом этапе хоккеисты из Королёва не потерпели ни одного поражения, что обеспечило им выход в финал. В матче за первое место они встретились с командой клуба «Родина» из Кирова. Счёт открыли кировчане, однако потом подмосковные спортсмены с лихвой наверстали упущенное. Матч завершился со счётом 6:1 в пользу хоккеистов из Королёва», — говорится в сообщении.
Матчи на XIV Кубок Патриарха среди детских команд по русскому хоккею проводились в Москве с 14по 16 февраля на ГУМ-катке.

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Команда Подмосковья стала призёром Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта
19 февраля 2024, 11:39

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда Московской области заняла третье место в медальном зачёте Всероссийской спартакиады сильнейших по зимним видам спорта. Подмосковные спортсмены завоевали 34 награды – 12 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых.
Первенствовала в зачёте команда Москвы с 51 медалью – 18 золотыми, 19 серебряными и 14 бронзовыми. Вторыми стали спортсмены из Санкт-Петербурга, у которых 16 золотых, восемь серебряных и 15 бронзовых медалей.

Соревнования проводились с 9 по 18 февраля на территории пяти регионов – Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краёв.

Соревнования прошли по программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 года в Италии. 2,5 тыс. сильнейших спортсменов страны разыграли 108 комплектов наград в 14 видах спорта.

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#подмосковье
#московская область
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#награды
#соревнования
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В женском чемпионате Европы по боксу примут участие пять спортсменок из Подмосковья
19 февраля 2024, 11:21

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пять спортсменок, представляющих Московскую область, вошли в команду России на чемпионате Европы по боксу среди женщин, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В национальную сборную по итогам отбора попали Дарима Сандакова из Дмитровского городского округа (весовая категория — до 70 кг), Кристина Ткачёва (весовая категория свыше 81 кг) и Екатерина Куц (весовая категория до 50 кг) из Химок, а также Елена Бабичева (весовая категория до 63 кг) и Юлия Чумгалакова (весовая категория до 48 кг) и городского округа Домодедово», — говорится в сообщении.
Чемпионате Европы по боксу среди женщин будет проводиться в столице Сербии — Белграде — с 15 по 29 апреля текущего года.

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Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин стал первой звездой игрового дня в НХЛ
19 февраля 2024, 09:18

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Российский нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он забросил победную шайбу в овертайме принципиального матча с «Нью-Йорк Айлендерс».
Нью-йоркское дерби проходило на открытом стадионе и посмотреть его пришли почти 80 тысяч зрителей, передаёт «Спорт Экспресс». Матч не обманул ожиданий и по накалу не уступал играм плей-офф. Поначалу игра складывалась в пользу «островитян» — в начале второго периода они повели со счётом 4:1. Однако затем хоккеисты «Рейнджерс» взялись за дело и ещё до перерыва сократили разрыв до минимума.

В начале третьего периода российский защитник «Айлендерс» Александр Романов забросил шайбу и снова сделал преимущество «островитян» комфортным — 5:3. На 56-й минуте «Рейнджерс» получили численное преимущество, заменили вратаря Шестёркина на шестого полевого игрока и сократили разрыв в счёте до одной шайбы. Ситуация повторилась на предпоследней минуте игры — снова большинство у «Рейнджерс», замена вратаря, и счёт становится равным.

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

В овертайме слово взял Артемий Панарин. Уже на 10-й секунде российский форвард перехватил шайбу в чужой зоне, сблизился с вратарём и протолкнул хоккейный снаряд в сетку. Интересно, что шайба была заброшена в сдвинутые ворота — на повторе хорошо видно, что защитник сначала сдвигает ворота, а уже потом шайба медленно заползает за линию. Тем не менее, арбитры гол засчитали, а «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в принципиальном матче.

Гол Панарина по прозвищу Хлебушек стал для него 32-м в сезоне. Таким образом, он повторил свой рекорд результативности. Столько же шайб Артемий забрасывал в сезоне 2019/20. Тогда ему понадобилось для этого 69 матчей. В текущем чемпионате нападающий справился за 55 игр. Впереди ещё 27 матчей регулярного чемпионата, так что личный рекорд Панарина наверняка будет побит.

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Роналду обогнал Месси по числу забитых мячей без учета пенальти
Роналду обогнал Месси по количеству забитых мячей
18 февраля 2024, 03:26

РИА Новости / Максим Богодвид

Футболист Криштиану Роналду обогнал Лионеля Мессипо числу забитых мячей за карьеру без учета пенальти, подсчитал «Матч ТВ».
На сегодняшний день у Роналду данный показатель составляет 714 голов, а у Месси — 713.

Португалец обогнал аргентинца после игры 17 февраля между «Аль‑Наср» и «Аль‑Фатехом». «Аль‑Наср» одержал домашнюю победу со счетом 2:1 в матче 20‑го тура чемпионата Саудовской Аравии. В составе победителей один из мячей забил Роналду.

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Дисквалифицированная за допинг фигуристка Валиева станет певицей
Камила Валиева выпустит совместный трек с MIA BOYKA
18 февраля 2024, 01:55

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Фигуристка Камила Валиева и певица Mia Boyka записали совместную песню, которую представят публике 26 апреля, в день рождения спортсменки. Об этом заявил телеведущий Азамат Мусагалиев в шоу «Кстати».
«26 апреля выйдет трек с Камилой Валиевой. Трек будет выполнен в стиле современной детской считалочки», — рассказал комик, представляя гостью выпуска Mia Boyka.
Напомним, что 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес окончательное решение по допинговому скандалу, в центре которого оказалась Камила Валиева. Фигуристку дисквалифицировали на четыре года и лишили всех наград, начиная с 25 декабря 2021 года.

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#суд
#фигурное катание
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Российский боец стал победителем чемпионата Европы
Ахмед Усманов выиграл чемпионат Европы по борьбе
18 февраля 2024, 00:03

Фото: РИА Новости/Александар Джорович

Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов одержал победу на чемпионате Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В финальном поединке турнира в весовой категории до 79 кг 27-летний российский спортсмен встретился с представителем Белоруссии Магомедхабибом Кадимагомедовым. Усманов одержал победу со счетом 9:6.

Усманов является чемпионом мира 2023 года. Российский борец также выиграл Кубок мира.

Чемпионат Европы по борьбе проходит в Бухаресте и завершится 18 февраля. Оргкомитет Объединенного мира борьбы допустил российских и белорусских спортсменов к участию в турнире на нейтральной основе.

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#спорт
#борьба
#чемпионат европы
#россия
#белоруссия
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Кабинет министров Нидерландов сожалеет о решени МОК по спортсменам из России
В Нидерландах подвергли осуждению допуск спортсменов из РФ к ОИ-2024
17 февраля 2024, 05:38

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Министр здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Конни Хелдер высказала сожаление по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов. В своем ответе на парламентский вопрос Хелдер осудила допуск спортсменов под нейтральным флагом к Олимпийским играм (ОИ-2024), которые пройдут в 2024 году в Париже.
8 декабря МОК одобрил участие России и Белоруссии в Олимпийских играх в Париже. Они смогут участвовать в Играх в качестве индидуальных нейтральных спортсменов. В то же время спортсмены, поддерживающие спецоперацию на Украине или имеющие связи с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами безопасности, не будут допущены к участию в Играх 2024 года. Представители командных видов спорта также будут вынуждены пропустить сореванования.

«Кабинет министров сожалеет о решении МОК. Наша позиция заключалась и остается такой, что Россия и Белоруссия должны быть отстранены от участия в международных спортивных соревнованиях под любым флагом», – заявила Конни Хелдер.

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#соревнования
#спортсмены
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