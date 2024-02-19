В Красногорске определились призёры чемпионата России по мотогонкам на льду

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Никита Богданов из Уфы стал победителем личного чемпионата России по ледовому спидвею сезона-2023/24, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области. Финал состоялся на стадионе «Зоркий» в городском округе Красногорск.
«В соревнованиях приняли участие 16 лучших гонщиков. В течение двух дней ведущие спортсмены из Тольятти, Уфы, Шадринска, Каменска-Уральского и Луховиц определяли победителей и призёров сезона. Титул чемпиона завоевал Никита Богданов из Уфы, Динар Валеев из Тольятти стал серебряным призёром, бронза – у Дмитрия Солянникова из Шадринска», – говорится в сообщении.Гонки на льду в Красногорске в первый раз провели в 1995 году. С тех пор ежегодно жители и гости муниципалитета собирались на стадионе «Зоркий». На трассе проходили престижные международные соревнования по мотогонкам. Трек считался одним из лучших в мировом спидвее и самым протяжённым в России.
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Лора Луганская