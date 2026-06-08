Озвучили задачу «Ахмата» в следующем сезоне

08 июня 2026, 14:56

Спортивный директор Газзаев: В следующем сезоне будет задача выступить лучше

Фото: istockphoto/bildobjektiv

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев заявил, что конкретную задачу на следующий сезон сформулирует президент клуба после личной встречи. При этом он подчеркнул: команда намерена выступить лучше, чем в прошедшем розыгрыше, и финишировать выше девятого места.





Газзаев также положительно оценил работу главного тренера Станислава Черчесова и его штаба. Он отметил, что руководство клуба полностью доверяет специалисту.





«Сейчас не хочется оценивать прошлый сезон. Он уже завершился», — цитирует собеседника Metaratings.ru.