Озвучили задачу «Ахмата» в следующем сезоне
Спортивный директор Газзаев: В следующем сезоне будет задача выступить лучше
Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев заявил, что конкретную задачу на следующий сезон сформулирует президент клуба после личной встречи. При этом он подчеркнул: команда намерена выступить лучше, чем в прошедшем розыгрыше, и финишировать выше девятого места.
Газзаев также положительно оценил работу главного тренера Станислава Черчесова и его штаба. Он отметил, что руководство клуба полностью доверяет специалисту.
«Сейчас не хочется оценивать прошлый сезон. Он уже завершился», — цитирует собеседника Metaratings.ru.По итогам сезона-2025/26 «Ахмат» набрал 37 очков и занял девятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит» (68 очков), второе место у «Краснодара» (66), тройку замкнул «Локомотив» (53).