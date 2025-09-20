Российская фигуристка Петросян выиграла квоту на Олимпиаду-2026
Российская фигуристка Аделия Петросян стала победительницей квалификационного турнира в Пекине и завоевала квоту на Олимпийские игры 2026 года. Об этом пишет РИА Новости.
В субботу, 20 сентября, Петросян заняла первое место в произвольной программе, набрав в общей сложности 209,63 балла. Пять квот на Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, запланированные на 6-22 февраля, разыгрывались в женском одиночном катании.
С 19 по 21 сентября в Пекине проходит олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию. Помимо Петросян, в соревнованиях участвует российский фигурист Петр Гуменник, который ранее стал первым в короткой программе. Российские спортсмены выступают под нейтральным флагом.
