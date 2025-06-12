В Дубае арестован бывший футболист «Спартака»
De Telegraaf: В Дубае арестован бывший футболист «Спартака» Квинси Промес
Экс-игрок московского «Спартака» Квинси Промес арестован полицией в Дубае. Об этом пишет издание De Telegraaf в четверг, 12 июня.
«Полиция Дубая арестовала Квинси Промеса. <...> По словам источников, профессиональный футболист был задержан из-за запроса голландского правосудия об экстрадиции», — сказано в материале.Известно, что спортсмена задержали в его доме, а затем доставили в центр временного содержания. По словам адвоката футболиста, задержание действительно произошло, но от дальнейших комментариев юрист отказался.
Промес выступал за «красно-белых» в период с 2014 по 2018 гг., затем вернулся в 2021-м и играл до 2024-ого. В Нидерландах против Промеса открыто два уголовных дела. Одно связано с нанесением ножевого ранения двоюродному брату, за что ему заочно дали 18 месяцев заключения. Второе — с участием в ввозе более тонны кокаина через порт бельгийского Антверпена.