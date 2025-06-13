Раскрыта сумма отступных в новом контракте Сильянова с «Локомотивом»

13 июня 2025, 15:53

«РБ Спорт»: отступные в контракте Сильянова составляют 9 млн евро

Фото: iStock/ gorodenkoff

Раскрыта сумма отступных в новом контракте защитника Александра Сильянова с футбольным клубом «Локомотив».