Раскрыта сумма отступных в новом контракте Сильянова с «Локомотивом»
Раскрыта сумма отступных в новом контракте защитника Александра Сильянова с футбольным клубом «Локомотив».
Недавно «Локомотив» заявил о новом долгосрочном контракте с Александром Сильяновым. Отступные в контракте защитником составляют девять миллионов евро, при этом цифра одинаковая как для клубов Российской премьер-лиги, так и для Европы, сообщил портал «РБ Спорт».
В прошлом сезоне Сильянов отыграл 26 матчей в чемпионате России (статистика 1+2) и 11 — в FONBET Кубке России.
Футбольный клуб в чемпионате страны-2024/25 занял шестое место. Команду возглавляет Михаил Галактионов. До этого «железнодорожники» подписали форварда Николая Комличенко, который в последнее время выступал за «Ростов».
Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев выразил свое мнение о возможном трансфере игрока «Зенита» Александра Соболева и переходе форварда «Химок» Антона Заболотного в «Спартак».
Читайте также: