Павел Десятков стал главным тренером подмосковного ХК «Витязь»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
49-летний Павел Десятков возглавит тренерский штаб подмосковного хоккейного клуба «Витязь». Утверждён его состав, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Предстоящий сезон станет для Десяткова первым в качестве главного тренера клуба КХЛ. В сезонах 2021/22 и 2022/23 он возглавлял тренерский штаб ХК «Сокол» из Красноярска. Под его руководством клуб добился лучшего результата в своей истории – завоевал серебряные медали Всероссийской хоккейной лиги», – уточнили в министерстве.Павел Десятков родился 28 февраля 1975 года в Челябинской области. В качестве игрока выступал за тольяттинскую «Ладу», самарский ЦСК ВВС, новосибирскую «Сибирь», «Металлург» из Новокузнецка, челябинский «Мечел» и «Зауралье» из Кургана. В 1994 году стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира.
Тренерскую работу начал в 2006 году в юношеских командах «Лады».
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Помимо Десяткова, в обновлённый тренерский штаб «Витязя» вошли тренеры Александр Гольц и Дмитрий Кокорев, тренер вратарей Андрей Малков, тренер по ОФП Николай Пронин, видео-тренер Артём Захаров и тренер по развитию Артём Оленев.
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Лора Луганская