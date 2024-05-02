Павел Десятков стал главным тренером подмосковного ХК «Витязь»

Команда Московской области триумфально выступила на Всероссийском фестивале для людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ «Стальная воля». Они завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали турнира в трёх дисциплинах, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.