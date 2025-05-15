Стоцкий: «Зенит» может обогнать «Краснодар», у команды есть чемпионский дух

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Бывший защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий высказался о шансах «Зенита» на победу в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), а также оценил сильные стороны «сине-бело-голубых», передает Metaratings.ru.
По словам экс-защитника «Краснодара», в какой-то момент «Зенит» начал буксовать, однако теперь он может обогнать «Краснодар».
После 28 туров в этом сезоне РПЛ «Краснодар» с 61 очком лидирует в турнирной таблице, опережая «Зенит» на один балл.
Ранее стало известно, в чем ЦСКА опередил все клубы РПЛ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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«У «Зенита» есть чемпионский дух, несмотря на уход Вендела и Клаудиньо. И еще у клуба есть большая и качественная обойма со множеством футболистов, которые умеют побеждать», — отметил Стоцкий.
После 28 туров в этом сезоне РПЛ «Краснодар» с 61 очком лидирует в турнирной таблице, опережая «Зенит» на один балл.
Ранее стало известно, в чем ЦСКА опередил все клубы РПЛ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова