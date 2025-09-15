«Переигрывает»: Экс-голкипер «Зенита» раскритиковал истерику тренера «Спартака»

15 сентября 2025, 12:51

Евгений Корнюхин прокомментировал удаление Станковича в матче с «Динамо»

Фото: Istock/Anton Vierietin

Бывший вратарь «Зенита» Евгений Корнюхин прокомментировал удаление главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче с «Динамо» (2:2). Арбитр Егор Егоров удалил Станковича в конце первого тайма за агрессивное поведение.





В беседе с «Metaratings.ru» Корнюхин заявил, что подобное поведение характерно для Станковича, но тренер явно переигрывает.

«Я понимаю, что он переживает за результат, но ситуация не требовала выбегать на поле. Это, естественно, жёлтая карточка. Не знаю, что Станкович сказал судье, но такое поведение его не красит», — высказался Евгений.

