«Переигрывает»: Экс-голкипер «Зенита» раскритиковал истерику тренера «Спартака»
Евгений Корнюхин прокомментировал удаление Станковича в матче с «Динамо»
Бывший вратарь «Зенита» Евгений Корнюхин прокомментировал удаление главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче с «Динамо» (2:2). Арбитр Егор Егоров удалил Станковича в конце первого тайма за агрессивное поведение.
В беседе с «Metaratings.ru» Корнюхин заявил, что подобное поведение характерно для Станковича, но тренер явно переигрывает.
«Я понимаю, что он переживает за результат, но ситуация не требовала выбегать на поле. Это, естественно, жёлтая карточка. Не знаю, что Станкович сказал судье, но такое поведение его не красит», — высказался Евгений.Экс-голкипер сравнил Станковича с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. Он сказал, что Семак ведёт себя более сдержанно и, хотя тоже активно жестикулирует, но не переходит допустимую грань.
Корнюхин выразил мнение, что тренеру такого уровня, как Станкович, не следует так себя вести, поскольку излишняя эмоциональность может негативно сказаться на команде.