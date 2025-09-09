Стало известно, с кем может заключить контракт ЦСКА
По данным Metaratings.ru, ЦСКА с высокой долей вероятности подпишет 20‑летнего правого защитника Юрия Коледина из «Спартака‑2».
Ранее сообщалось, что футболист проходит просмотр в расположении армейского клуба. Коледин — воспитанник академии «Зенита», за дубль «Спартака» выступает с февраля 2024 года: в 20 матчах у него один гол и десять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 250 тыс. евро.
