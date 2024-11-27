Первак раскрыл, чего не хватает «Краснодару»

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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак раскрыл, чего не хватает ФК «Краснодар» на фоне потери очков в матчах с «Рубином» и «Химками». По его мнению, «быкам» не хватает уверенности в себе.
«Скорее всего, нет еще такой уверенности в себе. Но я скажу, что «Рубин» и «Химки» – не самые простые команды. Посмотрите, кто играет в «Химках». <…> Мирзов, Бакаев, Заболотный, Джикия в защите <…> И середина нормальная. Рудаков – прекрасный. Почему-то он выходит на замену, но я бы его в основном составе держал. Он всегда забивает. А про «Рубин» я вообще не говорю, там великолепный состав. И они в середине таблицы находятся по праву», — поделился он в беседе с РБ Спорт.Первак также отметил, что несмотря на то, что нападающий Джон Кордоба за последние два матча после подписания нового контракта не показывал результатов, голы от него еще будут.
«Нет, но он нормально играет, очень много работает. Конечно, голы от него еще будут. «Краснодару» надо удерживаться на втором месте», — подчеркнул экс-гендиректор «Спартака».Читайте также:
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