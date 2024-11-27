Первак раскрыл, чего не хватает «Краснодару»

В минувшие выходные в Подмосковье прошел фестиваль «Турнир РФСО Спартак» по чир спорту. Команда из Ленинского городского округа «Gravity Falls Gold» под руководством тренера Юлии Синельниковой победила в номинации «чирлидинг-стант» в возрастной категории юниоры/юниорки.

Об этом сообщила пресс-служба главы муниципалитета. Кроме того, победу в номинации «чирлидинг-соло» возрастной категории юноши/девушки одержала жительница округа Дарья Евсенейкина.





Фото: пресс-служба администрации Ленинского округа



«Соревнования проходили на высоком уровне, судьи были очень опытные во всех судейских категориях. Нашим спортсменам удалось показать блестящие результаты и опередить в своих номинациях сильнейших соперников. Все усилия, труд на тренировках и преданность делу не остались не замеченными. Мы гордимся каждым из наших воспитанников. Продолжайте и дальше вдохновлять своим мастерством и командным духом», — приводятся в сообщении слова руководителя и тренера секции спортивного чирлидинга досугового центра «Юность» Юлии Синельниковой.





В пресс-службе рассказали, что в фестивале приняли участие более 800 воспитанников спортивных клубов из 17 городов России. Ребята соревновались в разных возрастных категориях. Конкретно в номинациях, в которых выступала команда из Ленинского городского округа, соперниками были спортсмены со всего Подмосковья. Участников оценивали по акробатическим номерам, артистизму, хореографии и другим показателям. В завершении фестиваля все победители были награждены медалями и дипломами.





Фото: пресс-служба администрации Ленинского округа



«Наша команда называется «Gravity Falls», что означает нарушение гравитации. В нашем спорте ребята, действительно, нарушают законы гравитации, выполняя сложные трюки. На тренировках мы оттачиваем все элементы, проходим серьезную подготовку», — добавила Юлия Синельникова.





Команда «Gravity Falls» является постоянными участниками различных соревнований, становясь призерами и победителями. На территории Ленинского городского округа спортивная секция действует с 2018 года. Воспитанники также принимают участие и в мероприятиях муниципалитета. Все тренировки проходят в деревне Калиновка на базе Калиновского филиала Видновской школы № 11 и досугового центра «Юность».