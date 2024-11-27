Тренер сборной России раскрыл место «Зенита» в таблице перед зимней паузой

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Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что ФК «Зенит» закончит первую часть сезона РПЛ на первом месте. По его словам, такой исход наиболее вероятен, так как у петербургского клуба осталось два домашних матча — с «Крыльями Советов» и «Акроном».
«Я думаю, «Зенит» закончит первую часть сезона на первом месте, потому что у них два домашних матча — с «Крыльями» и с «Акроном». Я думаю, что здесь очень сложно потерять очки. «Крылья», конечно, могут покусаться, но все равно дома зенитовцы их не отпустят», — пояснил он в беседе с «РБ Спорт».Писарев добавил, что у «Краснодара» тем временем могут быть потери очков до зимней паузы. Дело в том, что клуб ждут две домашние встречи — со «Спартаком» и «Локомотивом».
Напомним, «Зенит» сыграет с «Крыльями» и «Акроном» 1 и 7 декабря, а «Краснодар» со «Спартаком» и «Локомотивом» 1 и 8 числа.
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