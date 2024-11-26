Ткачук: после пандемии уровень футбола упал

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Полузащитник ФК «Тюмень» Денис Ткачук заявил, что за последнее время заметно снизился уровень футбола в Первой лиге. По его словам, этот показатель упал после пандемии.
«Думаю, нет. Где он вырос? Я не замечаю этого. После пандемии уровень футбола вообще упал», — ответил он на вопрос Metaratings.ru, вырос ли уровень Первой лиги за последнее время.Ткачук также отметил, что после того, как в Первой лиге стали участвовать «Урал», «Сочи» и «Балтика» у них появились стадионы чемпионаты мира, а также состав этих команд не сильно изменились со времен игры в РПЛ, потому «с ними всегда интересно играть».
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