Теннисистки Павлюченкова и Кудерметова снялись с Australian Open

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в своих соцсетях рассказала, что вместе с Вероникой Кудерметовой вынуждена сняться с Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
По словам теннисистки, ей пришлось отказаться от участия в парном разряде Australian Open с Кудерметовой из-за травмы живота, которую спортсменка получила в последнем матче турнира в Аделаиде.
Во втором круге турнира в Мельбурне российские спортсменки должны были встретиться с Габриэлой Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).
В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA лидером остаётся Ига Свентек из Польши.Вторую строчку занимает спортсменка из Белоруссии Арина Соболенко. Тройку лучших замкнула Елена Рыбакина из Казахстана.
Среди россиянок лучшая Дарья Касаткина (13-е место), вероника Кудерметова на 17 строчке и Анастасия Павлюченкова на 46 месте.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января в Мельбурне. Призовой фонд превышает 57 млн долларов.
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«Мне хотелось быть в лучшей форме на Открытом чемпионате Австралии, но всегда есть следующий раз. Самое время перезагрузиться и восстановиться», —сообщила Анастасия Павлюченкова.
В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA лидером остаётся Ига Свентек из Польши.Вторую строчку занимает спортсменка из Белоруссии Арина Соболенко. Тройку лучших замкнула Елена Рыбакина из Казахстана.
Среди россиянок лучшая Дарья Касаткина (13-е место), вероника Кудерметова на 17 строчке и Анастасия Павлюченкова на 46 месте.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января в Мельбурне. Призовой фонд превышает 57 млн долларов.
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Мария Фирсова