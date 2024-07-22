В Подмосковье проведут массовые соревнования в честь Дня физкультурника

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Всероссийские массовые соревнования «Оздоровительный спорт — в каждую семью» будут организованы в сорока регионах страны 10 августа, мероприятия приурочены ко Дню физкультурника. Различные турниры проведут и в 57 округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного представительства Национального фитнес-сообщества.
«Целью массовых соревнований является увеличение числа граждан, систематически занимающихся спортом, а также продвижение физкультуры как важнейшего компонента ведения здорового образа жизни», — отмечается в сообщении.В частности, в Химках в рамках акции «Оздоровительный спорт — в каждую семью» устроят массовые соревнования по баскетболу, волейболу, теннису, футболу, хоккею на траве, стрельбе из лука, дзюдо, карате, скалолазанию, гольфу и пр.
Подробная информация о спортивных соревнованиях размещена на сайте организатора.
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