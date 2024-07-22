Подмосковные спортсменки взяли медали всероссийских соревнований по маунтинбайку

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсменка из Московской области Софья Непрынцева победила на всероссийских соревнованиях по BMX. Вторая представительница региона Елена Малышева стала призёром этапа Кубка России, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Непрынцева завоевала золото всероссийских соревнований в дисциплине «ВМХ фристайл-парк», показав лучший результат среди девушек 15-16 лет. А Малышева взяла бронзу в той же дисциплине на V этапа Кубка России. Обе спортсменки – воспитанницы подмосковного Училища олимпийского резерва №1», – говорится в сообщении.BMX-фристайл – зрелищная экстремальная дисциплина, в которой райдеры за минуту выполняют сложные трюки в BMX-парке. Соревнования проходили с 18 по 21 июля в Казани.
Как отметили в министерстве, состязания были организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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