Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Первый осенний матч проекта «Выходи во двор» проведут в Лобне

Первый осенний матч проекта «Выходи во двор» проведут в Лобне

03 сентября 2024, 22:51
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Оригинал
Команда знаменитых спортсменов «Легенды футбола» во главе с Дмитрием Аленичевым 7 сентября сыграет с любительской сборной в подмосковной Лобне. Матч станет девятым в летнем сезоне проекта «Выходи во двор», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Андрей Каряка и Александр Самедов выйдут на поле стадиона «Москвич». Ворота звёздной сборной будет защищать Александр Филимонов. Непобеждённой в рамках проекта «Выходи во двор» командой «Легенды футбола» руководит прославленный футболист и тренер Валерий Гладилин», – отметили в ведомстве.
Комментировать матч будут телеведущий Виктор Гусев и спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.



Фото: пресс-служба Минспорта МО

Перед матчем знаменитые игроки проведут разминку и мастер-классы для юных любителей футбола из местных секций. Для зрителей на трибунах подготовлена развлекательная программа с розыгрышем памятных подарков.

Как рассказали в министерстве, с момента запуска проекта «Выходи во двор» команда легенд провела более 30 матчей с любительскими коллективами из разных городских округов Подмосковья.

Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Читайте также:

Боксёр Богданов из Подмосковья завоевал золото «Евразийского кубка «Даурия»

Подмосковная юниорка одержала победу на международном турнире по боксу

Подмосковные дзюдоисты завоевали три медали на первенстве мира

Боксёр Богданов из Подмосковья завоевал золото «Евразийского кубка «Даурия»
#спорт
#минспорт мо
#футбол
#выходи во двор
#проект
#нацпроекты
#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
Украинский атлет Литвиненко оскорбил россиянина после поражения на Паралимпиаде
03 сентября 2024, 19:50

Фото: istockphoto/Augustas Cetkauskas

Бронзовый призёр в прыжках в длину на Паралимпиаде в Париже украинец оскорбил русского чемпиона Евгения Торсунова, который выиграл золотую медаль. Он назвал россиянина «недоразумением».
После завершения состязаний в секторе для прыжков Литвиненко дал интервью украинским СМИ, в котором позволил себе оскорбительное высказывание, передаёт Sport24.

«Немножко скребет на душе, что я проиграл этому недоразумению», — сказал украинец.

Торсунов показал результат 5,83 метра. Вторым стал бразилец Асер Рамос, Литвиненко остался третьим. Спортсмены выступают в классе T36. Здесь соревнуются люди, имеющие какие-либо нарушения координации: гипертонию, атаксию и атетоз, а также церебральный паралич.

Читайте также:

Украинский спортсмен вновь отказался от фотографии с россиянином на Паралимпиаде

Украинский пловец отказался фотографироваться с россиянином на Паралимпиаде

«Позор и русофобия». Депутат – о снятии россиян с Паралимпиады
#сми
#спортсмены
#нарушения
#интервью
#люди
#паралимпийские игры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гимнаст Далалоян выразил восхищение Играми БРИКС
03 сентября 2024, 18:25

Фото: iStock/Сергей Бобылев

Олимпийский чемпион Токио-2020 и трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян высоко оценил уровень Игр Брикс, а также выразил сожаление о том, что Игры дружбы были перенесены.
«Игры БРИКС — это хорошие соревнования, первые международные за последние три года. Тренироваться пришлось одновременно с подготовкой и участием в шоу «Титаны» — это было непросто. Именно по этой причине пришлось сняться с Кубка России, так как на эти два старта было потрачено много сил. Но результатом Игр БРИКС я доволен», — прокомментировал в беседе с «Газета.ру» спортсмен.

Ранее украинский пловец Александр Комаров вновь отказался фотографироваться с российским спортсменом Кириллом Пульвером в рамках награждения на Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

Читайте также:

Журова объяснила отказ украинца от фото с россиянином на Паралимпиаде

Шубенков объяснил суперталант Дюплантиса

Украинский спортсмен вновь отказался от фотографии с россиянином на Паралимпиаде
#соревнования
#шоу
#игры
#спортсмен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сафонов озвучил главную проблему «Динамо»
03 сентября 2024, 17:54

Фото: iStock/matimix

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что проблема «Динамо» заключается в обороне.
При таком положении дел стать чемпионами команде будет очень тяжело, считает специалист.

«Я думаю, что главная проблема «Динамо» — оборона, она слабая. В нынешнем «Динамо» из защитников только Майсторович подходит для того, чтобы бороться за чемпионство. Смотря на игру защиты «Динамо», я удивляюсь тому, как можно было отказаться от трансфера Самошникова. И хотелось бы знать, кто принял это решение», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Сафонов.

Ранее бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин заявлял о проблемах команды, которые выявились в матчах с «Химками», «Спартаком» и «Акроном».

Читайте также:

Грушевский посоветовал ЦСКА делать выводы после поражений

Попов допустил победу «Спартака» в матче с «Рубином»

Туфрин заявил о давней «болезни» «Зенита»
#спорт
#оборона
#болезни
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мостовой выразил уверенность в способности Пиняева играть в Европе
03 сентября 2024, 17:47

Фото: iStock/Михаил Шапаев

Легенда сборных России и СССР Александр Мостовой заявил, что нападающий Сергей Пиняев является хорошим футболистом, который имеет способности для игры в Европе.
Так он прокомментировал продление контракта между московским «Локомотивом» и Пиняевым.

«Я говорил, что Пиняев — хороший футболист, когда он играл в «Крыльях Советов». Природа наградила Сергея скоростными качествами. Ему всего лишь 19 лет, и уже сейчас он — один из самых талантливых футболистов России. Пиняеву желаю профессионально относиться к футболу и пользоваться этим золотым временем. У него есть способности заиграть в Европе. Для этого у Сергея есть качества футбольные», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Ранее футбольный агент Ненад Асанович, представляющий интересы полузащитника белградского ОФК Миляна Момчиловича, заявлял готовности к переговорам с российскими клубами.

Читайте также:

Агент Момчиловича заявил о готовности к переговорам с российскими клубами

Семшов назвал идеальную команду для карьеры Дзюбы

Крачковский назвал Акинфеева профессионалом с большой буквы
#спорт
#футболист
#карьера
#спортсмены
#игра
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боксёр Богданов из Подмосковья завоевал золото «Евразийского кубка «Даурия»
03 сентября 2024, 16:25

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую медаль международного турнира по боксу «Евразийский кубок «Даурия» выиграл спортсмен из подмосковного Чехова Ян Богданов, выступавший в соревнованиях среди юниоров 17-18 лет в весовой категории свыше 92 кг, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В одной четвёртой финала Ян Богданов победил в первом раунде представителя Армении Мисака Тепаняна, в полуфинале во втором раунде отправил в нокаут россиянина Илью Бризитского, а в финальном поединке — ещё одного представителя России Батрраза Мильдзинова», — говорится в сообщении.
Соревнования проводились в Чите, в них приняли участие 120 боксёров, представляющих 16 стран, в том числе Венесуэлу, Южную Корею, Германию, Израиль, Сьерра-Леоне и Монголию.

Читайте также:

Подмосковная юниорка одержала победу на международном турнире по боксу

Подмосковные дзюдоисты завоевали три медали на первенстве мира

Агент Момчиловича заявил о готовности к переговорам с российскими клубами
#бокс
#золото
#медаль
#минспорта мо
#чехов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковная юниорка одержала победу на международном турнире по боксу
03 сентября 2024, 14:54

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из Московской области Кира Леонова заняла первое место на 42-м международном турнире по боксу «Золотая перчатка Воеводины» в Сербии, сообщает пресс-служба администрации Минспорта региона.
«В финальном бою турнира Кира Леонова, выступающая в категории до 60 килограммов среди юниорок 17-18 лет, сразилась с другой россиянкой — Софьей Молчановой. Представительница Подмосковья одержала победу над сопернице во втором раунде ввиду явного преимущества», — говорится в сообщении.
Соревнования проводились в сербском городе Субботица, участие в них приняли более ста боксёров, представляющих пятнадцать стран, включая Австрию, Турцию, Словению, Польшу, Азербайджан, Черногорию, Латвию, Румынию и Казахстан.

Читайте также:

Подмосковные дзюдоисты завоевали три медали на первенстве мира

Агент Момчиловича заявил о готовности к переговорам с российскими клубами

Грушевский посоветовал ЦСКА делать выводы после поражений
#спорт
#бокс
#минспорта мо
#сербия
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные дзюдоисты завоевали три медали на первенстве мира
03 сентября 2024, 14:14

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены завоевали две золотые и бронзовую медали на первенстве мира по дзюдо. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В весовой категории свыше 90 кг среди юношей победил Рустем Кадзаев из Дмитрова. В финале он победил представителя Эстонии. Эвелина Босиек, представляющая Домодедово, завоевала бронзу в категории до 57 кг среди девушек. В схватке за третье место она одолела соперницу из Монголии. А Алексей Топтыгин из Щёлкова первенствовал в весе до 50 кг, взяв верх в финале над бразильцем», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, первенство мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет проходило в столице Перу – Лима с 27 августа по 1 сентября.

Читайте также:

Подмосковный дзюдоист Топтыгин стал победителем первенства мира

В Кашире выбрали подрядчика для строительства ФОКа с катком

В Люберцах прошел финал континентальной лиги дзюдо
#спорт
#минспорта
#дзюдо
#первенство
#медали
#награды
#соревнования
#спортсмены
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Агент Момчиловича заявил о готовности к переговорам с российскими клубами
02 сентября 2024, 21:57

Фото: iStock/gorodenkoff

Футбольный агент Ненад Асанович, представляющий интересы полузащитника белградского ОФК Миляна Момчиловича, заявил готовности к переговорам с российскими клубами.
«Из России никто не звонил по Миляну, но мы открыты к переговорам. Если кто-то из РПЛ свяжется, мы готовы разговаривать», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Асанович.

Напомним, в этом сезоне Милян Момчилович провел за белградский ОФК 6 матчей.

Ранее бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявлял, что для сохранения карьеры спортсмена Артёма Дзюбы идеальными вариантом стали бы «Химки». Он также выражал уверенность в том, что у Дзюбы всё ещё есть шанс найти себя в какой-либо команде, есть силы для игры, и в этом плане всё зависит от желания и рвения самого футболиста.

Читайте также:

Семшов назвал идеальную команду для карьеры Дзюбы

Булыкин прокомментировал новый формат Лиги чемпионов

Крачковский назвал Акинфеева профессионалом с большой буквы
#химки
#спорт
#рпл
#игры
#футболист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Грушевский посоветовал ЦСКА делать выводы после поражений
02 сентября 2024, 21:46

Фото: iStock/FotografieLink

Известный болельщик ЦСКА, артист, шоумен Михаил Грушевский заявил, что команде необходимо делать выводы после поражений.
«На данный момент сыграла десять матчей — три в Кубке и семь в РПЛ. Эмоции от поединков были разными, ведь были не только победы, но и поражения. Но на данный момент ЦСКА уверенно выиграл три матча подряд против аутсайдеров. Но нужно не забывать, что мы проиграли два матча «Краснодару». Также было поражение и от «Локомотива». Проигрыши прямым конкурентам расстраивают и из них нужно делать выводы», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Грушевский.

При этом он отметил, что ЦСКА всё-таки преодолел синдром прошлого сезона и перестал пропускать голы в финалах матчей.

Ранее экс-игрок «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов заявлял, что в матче со «Спартаком», вероятнее всего, победа будет не за казанцами.

Читайте также:

Попов допустил победу «Спартака» в матче с «Рубином»

Булыкин прокомментировал новый формат Лиги чемпионов

Жеребьёвка Лиги чемпионов в новом формате начнётся в 19:00 по Москве
#спорт
#победа
#рпл
#эмоции
#футбол
#цска
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф