Первый осенний матч проекта «Выходи во двор» проведут в Лобне

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда знаменитых спортсменов «Легенды футбола» во главе с Дмитрием Аленичевым 7 сентября сыграет с любительской сборной в подмосковной Лобне. Матч станет девятым в летнем сезоне проекта «Выходи во двор», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Андрей Каряка и Александр Самедов выйдут на поле стадиона «Москвич». Ворота звёздной сборной будет защищать Александр Филимонов. Непобеждённой в рамках проекта «Выходи во двор» командой «Легенды футбола» руководит прославленный футболист и тренер Валерий Гладилин», – отметили в ведомстве.Комментировать матч будут телеведущий Виктор Гусев и спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Перед матчем знаменитые игроки проведут разминку и мастер-классы для юных любителей футбола из местных секций. Для зрителей на трибунах подготовлена развлекательная программа с розыгрышем памятных подарков.
Как рассказали в министерстве, с момента запуска проекта «Выходи во двор» команда легенд провела более 30 матчей с любительскими коллективами из разных городских округов Подмосковья.
Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская