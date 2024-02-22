Первый в истории обвиняемый по «закону Родченкова» получил реальный срок в США

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Американский врач Эрик Лира приговорен к тюремному заключению сроком на три месяца в соответствии с «законом Родченкова». Кроме того, он будет в течение года после освобождения находится под надзором, а также заплатит штраф в размере 16,4 тысячи долларов.
Лира стал первым в истории судопроизводства человеком, которому предъявлены обвинения в соответствие с «Актом Родченкова» — законом, подписанным предыдущим (и, возможно, будущим) президентом США Дональдом Трампом и подвергшимся критике во всём мире. Согласно этому правовому акту, предусматривается уголовная ответственность за применение допинговых схем на спортивных соревнованиях. Сообщение о приговоре появилось на сайте Федерального суда Южного округа Нью-Йорка.
Американский медик ранее признался, что в 2020 году перед Олимпиадой в Токио передавал запрещённые вещества нигерийскому спринтеру Дивайну Одудуру и его соотечественнице бегунье Блессинг Окагбаре. Арестован Лира был в январе 2022 года, а в мае 2023 года он признал свою вину. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией этого правового акта — до 10 лет тюрьмы.
Справка: название закону дала фамилия информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) и бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
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Американский медик ранее признался, что в 2020 году перед Олимпиадой в Токио передавал запрещённые вещества нигерийскому спринтеру Дивайну Одудуру и его соотечественнице бегунье Блессинг Окагбаре. Арестован Лира был в январе 2022 года, а в мае 2023 года он признал свою вину. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией этого правового акта — до 10 лет тюрьмы.
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Александр Бойцов