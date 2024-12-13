Первую тренировку со звёздами спорта в парках Подмосковья проведёт Михаил Девятьяров

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Михаил Девятьяров-младший откроет сезон тренировок на свежем воздухе в парках Подмосковья. Чемпион России по лыжным гонкам, победитель этапов Кубка мира, чемпион мира среди юниоров, чемпион России 15 декабря проведёт мастер-класс для всех желающих в городском округе Лыткарино, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Это первая тренировка нового подмосковного проекта «Тренировки со звёздами в парках», которая даст старт серии мероприятий со знаменитыми спортсменами. Мастер-класс состоится на лыжной трассе «Волкуша». Именитый лыжник проведёт разминку на свежем воздухе, поделится секретами профессионального мастерства. После тренировки он ответит на вопросы любителей лыжных гонок, раздаст автографы и сфотографируется с участниками», – рассказали в ведомстве.Михаил Девятьяров – представитель спортивной династии, сын олимпийского чемпиона Михаила Талгатовича Девятьярова – легенды советского и российского лыжного спорта.
Ранее открытую тренировку в ТРК VEGAS Кунцево провели серебряный призёр Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
Анонсы тренировок со звёздами спорта будут размещать в аккаунтах Минспорта Подмосковья в соцсетях и на сайте.
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Лора Луганская