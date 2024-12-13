В Подмосковье пройдут матчи чемпионата и Суперкубка России по баскетболу 3x3

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В Химках 14 и 15 декабря состоится первый этап чемпионата России – тандем «Вызов» и Суперкубок по баскетболу 3х3. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«18 мужских и 12 женских команд будут бороться за право выхода в следующий этап чемпионата – «Мастер». Московскую область будут представлять четыре коллектива регионального Центра спортивной подготовки №5 – две мужские и две женские команды Khimki Power», – уточнили в министерстве.Чемпионат продлится до июня и будет включать восемь этапов — четыре этапа «Вызова» и столько же этапов «Мастера».
В последний день тандема «Вызов» состоится матч за Суперкубок России по баскетболу 3x3. На площадке встретятся чемпионы России и обладатели Кубка страны.
Как отметили в министерстве, соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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