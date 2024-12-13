В Мытищах проведут гонку «Новогодняя лыжня»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
В Мытищинском лесопарке 21 декабря пройдут соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя лыжня». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Желающим принять участие в соревнованиях необходимо иметь при себе копии или оригиналы паспорта или свидетельства о рождении, медицинскую справку о допуске к занятиям спортом. Лимит на число участников - 450 человек. Не забудьте захватить с собой термос с чаем или кофе, чтобы согреться. Не игнорируйте правила безопасности: обязательно наденьте экипировку и следите за состоянием здоровья перед стартом», – говорится в сообщении.Как подчеркнули в администрации, для участия в соревнованиях необходима предварительная регистрация на сайте в разделе «Мероприятия». Без этого участники к забегам не допускаются.
Там же можно найти Положение о соревнованиях.
Телефон для справок: 8 (498) 610-04-14.
Возрастное ограничение – 12+
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Лора Луганская