Песьяков поддержал возможное назначение Осинькина в «Сочи»
Голкипер «Крыльев Советов» отметил положительные качества тренера
Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков прокомментировал слухи о возможном назначении Игоря Осинькина на пост главного тренера «Сочи», сообщает Metaratings.ru.
Он заявил, что это решение, по его мнению, пойдёт клубу на пользу.
«Поможет ли "Сочи" назначение Осинькина? На мой взгляд, однозначно да. Я знаю Игоря Витальевича. Может быть, не так хорошо, как наши чертановские товарищи. У меня очень положительная характеристика для Игоря Витальевича. Ничего плохого не могу сказать», — сказал он.Ранее Песьяков и Осинькин работали вместе в «Крыльях Советов» в сезоне-2024/25. После семи туров текущего сезона РПЛ «Сочи» занимает последнее место с одним очком.