Петербургские спортсмены выступят на Всероссийской спартакиаде в новой форме

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Петербургские спортсмены будут выступать на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта в новой форме.
Отмечается, что саму форму представили олимпийские чемпионы по фигурному катанию на коньках Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Ранее юниорские сборные Подмосковья стали победители первенства ЦФО по настольному теннису.
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«Для нас эти соревнования – спортивная мотивация. Мы после Олимпиады в Пекине не брали паузу, а продолжали тренироваться и участвовать в турнирах. Наша цель – выступить на Спартакиаде сильнейших как можно сильнее, показать максимальный результат», – приводит «Петербургский дневник» слова Галлямова.
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Мелисса Тимофеева