Подмосковные юниоры стали победителями первенства ЦФО по настольному теннису

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Юниорские сборные Подмосковья стали победители первенства ЦФО по настольному теннису. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Липецке с 6 по 8 февраля проходило первенство ЦФО по настольному теннису среди спортсменов до 20 лет.
В соревнованиях участвовали свыше 170 спортсменов из 17 регионов России. По итогам нескольких дней сборные Московской области завоевали золото среди парней и девушек.
Стоит отметить, что с 8 по 11 февраля также проходят соревнования в личных зачетах среди спортсменов.
Читайте также:
На озере Сенеж стартовали масштабные соревнования по сноукайтингу
В Дзержинском модернизируют стадион «Орбита» и построят ФОК с ледовой ареной
19-летний житель Каширы получил звание КМС по армрестлингу
В соревнованиях участвовали свыше 170 спортсменов из 17 регионов России. По итогам нескольких дней сборные Московской области завоевали золото среди парней и девушек.
«Среди юношей первое место заняла сборная Московской области, на второй строчке расположились спортсмены из Липецкой области, замкнули призовую тройку теннисисты из Ивановской и Ярославской областей. Среди девушек лучшей командой также стали представители Московской области, «серебро» у Воронежской области, «бронза» у Ярославской и Рязанской областей», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что с 8 по 11 февраля также проходят соревнования в личных зачетах среди спортсменов.
Читайте также:
На озере Сенеж стартовали масштабные соревнования по сноукайтингу
В Дзержинском модернизируют стадион «Орбита» и построят ФОК с ледовой ареной
19-летний житель Каширы получил звание КМС по армрестлингу
Мира Полтева