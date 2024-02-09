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Подмосковные юниоры стали победителями первенства ЦФО по настольному теннису

09 февраля 2024, 16:29
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Юниорские сборные Подмосковья стали победители первенства ЦФО по настольному теннису. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Липецке с 6 по 8 февраля проходило первенство ЦФО по настольному теннису среди спортсменов до 20 лет.

В соревнованиях участвовали свыше 170 спортсменов из 17 регионов России. По итогам нескольких дней сборные Московской области завоевали золото среди парней и девушек.


«Среди юношей первое место заняла сборная Московской области, на второй строчке расположились спортсмены из Липецкой области, замкнули призовую тройку теннисисты из Ивановской и Ярославской областей. Среди девушек лучшей командой также стали представители Московской области, «серебро» у Воронежской области, «бронза» у Ярославской и Рязанской областей», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что с 8 по 11 февраля также проходят соревнования в личных зачетах среди спортсменов.

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Футболист Чорлука заявил о больших перспективах «Локоматива»
09 февраля 2024, 16:14

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Бывший игрок «Локомотива» Ведран Чорлука поделился, что следит за успехами команды и считает, что у неё большие перспективы.
«Я слежу за результатами «Локомотива», сколько могу. Когда ты не внутри клуба, ты не можешь знать всё, что происходит. Но, конечно, я поддерживаю ребят и могу сказать, что «Локомотив» хорошо закончил первую половину сезона. Сейчас у команды большие перспективы, они могут многого добиться. Желаю им только удачи и больших побед», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Чорлука.

Ранее бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов высказал мнение о том, что у команды нет устоявшейся манеры игры.

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Футболист Шалимов заявил об отсутствии у «Спартака» манеры игры
09 февраля 2024, 16:03

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов высказал мнение о том, что у команды нет устоявшейся манеры игры.
«У «Спартака» меняется многое, и нет устоявшейся манеры игры, как и состава. В атаке играли Угальде и Промес в роли блуждающего форварда, которого тянет влево, на свою позицию, где вышел Зиньковский. Много говорится о проблеме с опорником, но, на мой взгляд, Мартинс — это хороший материал для того, чтобы сделать опорника. Он мне напоминает Виейра, который в свое время в «Арсенале» был очень хорош», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Шалимов.

Так спортсмен прокомментировал матч «Спартака» в Зимнем Кубке РПЛ с «Ростовом», отметив, что тот состав команды, который был на поле, и есть тот состав, который будет весной.

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В Подмосковье на земле за 1 рубль появятся более 140 новых предприятий
09 февраля 2024, 14:37

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области на земле за 1 рубль будут работать более 140 новых производственных предприятий. Речь идёт об одноимённой подмосковной программе поддержки развития импортозамещения, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
«Программой «Земля за 1 рубль» уже воспользовались 138 компаний, которые реализуют на предоставленных участках 142 инвестиционных проекта. Суммарный объём заявленных инвестиций в строительство и запуск новых предприятий – 104,8 млрд рублей. На этих производствах намерены создать 12,5 тысяч рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Почти за два года под реализацию инвестпроектов в аренду по льготной ставке было предоставлено более 160 земельных участков общей площадью порядка 650 га. Об этом рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
«Инвесторами востребованы участки от 1 до 70 га. В основном проекты направлены на импортозамещение в строительной сфере, машиностроении, пищевой и лёгкой промышленности. Всего же законом определено 29 отраслей», – отметила министр.
Подать заявку на получение земельного участка по программе «Земля за 1 рубль» могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, готовые создать импортозамещающие производства в Московской области. Сделать это можно на инвестиционной карте Подмосковья.

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#московская область
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На озере Сенеж стартовали масштабные соревнования по сноукайтингу
09 февраля 2024, 14:18

Фото: пресс-служба Минспорта МО

9 февраля на озере Сенеж в городском округе Солнечногорск стартовали чемпионат и первенство Московской области по сноускайтингу, которые будут проходить до 12 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Участники соревнуются в таких дисциплинах, как сноукайтинг курс-рейс-лыжи и сноукайтинг курс-рейс-доска, кайт-класс «Джикс». Кроме того, впервые первенство региона пройдёт в классе «зимний виндсёрфинг». Спортсмены удивят своим мастерством зрителей, а судей – сложностью элементов и хореографией, поставленной ветром», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, турнир состоится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#минспорта мо
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#солнечногорск
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#чемпионат
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Подмосковные спортсмены станут участниками зимней Всероссийской Спартакиады
09 февраля 2024, 12:50

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

165 подмосковных спортсменов примут участие в зимней Всероссийской Спартакиаде между субъектами РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Спартакиада открылась 9 февраля в Челябинске на ледовой арене «Трактор».

«Соревнования по 14 видам спорта пройдут на территории пяти регионов Российской Федерации – Челябинской, Тюменской, Свердловской областях, а также в Красноярском и Краснодарском крае. За победу будут бороться 2500 спортсменов со всей России, из них 165 спортсменов – из Подмосковья», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что Челябинск стал главной площадкой турнира, где пройдкут соревнования по семи видам спорта: сноуборд, фристайл, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, фигурное катание на коньках, биатлон, хоккей.

Кроме этого торжественное закрытие спартакиады состоится 18 февраля также в ​Челябинске.

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#спорт
#хоккей
#спартакиада
#соревнования
#челябинск
#рф
#подмосковье
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На подмосковном этапе соревнований РФ по мини-футболу победили команды из шести округов
09 февраля 2024, 12:36

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Региональный этап всероссийских соревнований «Мини-футбол — в школу» завершился в Щёлкове, победителями среди мальчиков и девочек в четырёх возрастных категориях стали команды из Коломны, Клина, Каширы, Сергиева-Посада, Власихи и Орехово-Зуева, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В соревнованиях участвовали 64 команды. В категориях «мальчики 2006-2007 годов рождения» и «мальчики 2012-2013 годов рождения» победили команды из Малиновской школы округа Коломна. В категории «мальчики 2008-2009 г.р.» победили представители Хотьковской школы №5 Сергиево-Посадского округа. А команда школы «Перспектива» из Власихи одержала победу в категории «мальчики 2010-2011 г.р.», — говорится в сообщении.
Среди девочек 2006-2007 годов рождения лучшими стали представительницы Дрезненской школы №1 Орехово-Зуевского округа. Команда коломенского лицея №4 победила в категории «девочки 2008-2009 г.р.». В категории «девочки 2010-2011 г.р.» победу одержала команда школы-интерната в Кашире, а в категории «девочки 2012-2013 г.р.» вперёд вышли представительницы клинской школы «Гармония».

Все победители будут представлять Московской области на всероссийском этапе соревнований, который будет проходить с 16 февраля по 10 марта в Нижегородской области.

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#спорт
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#дети
#московская область
#подмосковье
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В Дзержинском модернизируют стадион «Орбита» и построят ФОК с ледовой ареной
08 февраля 2024, 19:07

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В городском округе Дзержинский планируют модернизировать стадион «Орбита». Об этом во время рабочей встречи временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Андроник Пак рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Помимо этого, по его словам, решается вопрос строительства современного физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной.
«Благодаря вашей поддержке, Андрей Юрьевич, из бюджета Московской области выделяются средства на модернизацию стадиона «Орбита». Также жители просили о строительстве нового ФОКа с ледовой ареной. С Министерством спорта уже обговаривали этот вопрос, проведём отдельную встречу. Есть потенциальный инвестор, который готов построить спортивный объект», – отметил Пак.
Он добавил, что в этом году в городском округе Дзержинский завершат благоустройство сквера им. Громцева.

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#московская область
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#спорт
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Ольховский рекомендовал Рублеву улучшать свою игру
08 февраля 2024, 17:38

Фото: РИА Новости/Александар Джорович

Отечественный теннисист, экс-четвертая ракетка мира в парном разряде и полуфиналист Australian Open Андрей Ольховский заявил, что выход в четвертьфинал стал хорошим результатом для Андрея Рублева, однако ему всё равно надо улучшать свою игру.
Ольховский пояснил, что это необходимо для того, чтобы каждый раз совершенствоваться и быть лучше своих соперников.

«Он может занести этот турнир себе в актив. Андрей показывал хороший теннис и добился хорошего результата. Рецепта нет. Только улучшать свою игру, чтобы быть лучшим в мире. Он проигрывает первому, второму, третьему в мире. И у него не было слабых соперников в четвертьфиналах. Андрей показывает хорошую уверенную игру, но соперники в четвертьфинале всякий раз, к сожалению, чуть лучше», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Ольховский.

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#теннис
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#спортсмены
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Тренер Каррера назвал Джикию сильным защитником
08 февраля 2024, 16:16

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что футболист Георгий Джикия является очень сильным игроком.
Он выразил уверенность в потенциальной заинтересованности «Зенита» спортсменом.

«Думаю, «Зенит» может заинтересоваться Джикией. Георгий — сильный защитник. Конечно, между «Зенитом» и «Спартаком» есть серьезное соперничество, но переходы в другие клубы — это часть профессии футболиста», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Каррера.

Ранее итальянский функционер Франко Камоцци заявил, что футболист Фёдора Чалова является интересным, а в Европе его знают. Кроме этого, он выразил уверенность в том, что спортсмен может быть приглашён в европейские клубы.

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