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Петербургский конь Реллу предсказал победителя на чемпионате мира

Петербургский конь Реллу предсказал победу Аргентины на чемпионате мира
Фото: iStock/efks

Петербургский конь Реллу предсказал Аргентине победу на чемпионате мира по футболу, выбрав морковку, завернутую во флаг Альбиселесте — прозвище сборной этой страны.



Напомним, в 2010 году результаты спортивных матчей предсказывал ворон Гоша из Петербурга. В 2018 эту миссию взял на себя кот Ахилл. Теперь же пробует свои силы конь Реллу из Ленинградского зоопарка. Так, жеребцу предложили сделать выбор из двух угощений, завернутых во флаги Испании и Аргентины. Животное выбрало морковку с флагом последней, предсказав таким образом победу на чемпионате мира команде Лионеля Месси. Подобное действие было для Реллу первым опытом.

«Жеребец с удовольствием участвует в конных шоу, которые проходят в зоопарке. Конь очень музыкальный, помнит каждую мелодию, под которую выступает, и, услышав первые звуки, тут же подстраивается под ритм и начинает выполнять движения», — рассказала «Петербургскому дневнику» старший инструктор пони-клуба Ленинградского зоопарка Анастасия Кряжева.

Уже через несколько часов станет понятно, есть ли у Реллу способности прорицателя. Матч за чемпионство начнется в 22:00 по московскому времени. Он пройдет на арене «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси.
Элина Позднякова

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