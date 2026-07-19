Петербургский конь Реллу предсказал победителя на чемпионате мира

19 июля 2026, 20:39

Петербургский конь Реллу предсказал победу Аргентины на чемпионате мира

Фото: iStock/efks

Петербургский конь Реллу предсказал Аргентине победу на чемпионате мира по футболу, выбрав морковку, завернутую во флаг Альбиселесте — прозвище сборной этой страны.





Напомним, в 2010 году результаты спортивных матчей предсказывал ворон Гоша из Петербурга. В 2018 эту миссию взял на себя кот Ахилл. Теперь же пробует свои силы конь Реллу из Ленинградского зоопарка. Так, жеребцу предложили сделать выбор из двух угощений, завернутых во флаги Испании и Аргентины. Животное выбрало морковку с флагом последней, предсказав таким образом победу на чемпионате мира команде Лионеля Месси. Подобное действие было для Реллу первым опытом.





«Жеребец с удовольствием участвует в конных шоу, которые проходят в зоопарке. Конь очень музыкальный, помнит каждую мелодию, под которую выступает, и, услышав первые звуки, тут же подстраивается под ритм и начинает выполнять движения», — рассказала «Петербургскому дневнику» старший инструктор пони-клуба Ленинградского зоопарка Анастасия Кряжева.