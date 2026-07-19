Петербургский конь Реллу предсказал победителя на чемпионате мира
Петербургский конь Реллу предсказал победу Аргентины на чемпионате мира
Петербургский конь Реллу предсказал Аргентине победу на чемпионате мира по футболу, выбрав морковку, завернутую во флаг Альбиселесте — прозвище сборной этой страны.
Напомним, в 2010 году результаты спортивных матчей предсказывал ворон Гоша из Петербурга. В 2018 эту миссию взял на себя кот Ахилл. Теперь же пробует свои силы конь Реллу из Ленинградского зоопарка. Так, жеребцу предложили сделать выбор из двух угощений, завернутых во флаги Испании и Аргентины. Животное выбрало морковку с флагом последней, предсказав таким образом победу на чемпионате мира команде Лионеля Месси. Подобное действие было для Реллу первым опытом.
«Жеребец с удовольствием участвует в конных шоу, которые проходят в зоопарке. Конь очень музыкальный, помнит каждую мелодию, под которую выступает, и, услышав первые звуки, тут же подстраивается под ритм и начинает выполнять движения», — рассказала «Петербургскому дневнику» старший инструктор пони-клуба Ленинградского зоопарка Анастасия Кряжева.
Уже через несколько часов станет понятно, есть ли у Реллу способности прорицателя. Матч за чемпионство начнется в 22:00 по московскому времени. Он пройдет на арене «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси.