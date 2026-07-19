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Стармер отреагировал на победу Англии в матче против французов

Стармер похвалил футболистов сборной Англии за выступление на ЧМ
Фото: istockphoto/Aleksandra Aleshchenko

Глава британского правительства Кир Стармер высоко оценил выступление сборной Англии по футболу на чемпионате мира, назвав его поводом для национальной гордости. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х.



Англичане вылетели в полуфинале, проиграв Аргентине. Единственным шансом реабилитироваться и получить утешительный приз представился им в матче за третье место. Своим шансом подопечные Томаса Тухеля воспользовались, победив сборную Франции со счётом 6:4.

«Отличный результат сегодня вечером, сборная Англии. Вы заставили нас гордиться», — написал глава британского правительства.
Также Стармер поделился публикацией Футбольной ассоциации Англии, в которой разместили фотографию игроков с подписью: «Лучший результат "трёх львов" на ЧМ за пределами родины».

Стоит отметить, что до этого англичане лишь единожды поднимались на пьедестал мирового первенства. В 1966 году они завоевали золото, причём турнир тогда проходил в Великобритании.
Александр Огарёв

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