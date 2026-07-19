Стармер отреагировал на победу Англии в матче против французов
Стармер похвалил футболистов сборной Англии за выступление на ЧМ
Глава британского правительства Кир Стармер высоко оценил выступление сборной Англии по футболу на чемпионате мира, назвав его поводом для национальной гордости. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х.
Англичане вылетели в полуфинале, проиграв Аргентине. Единственным шансом реабилитироваться и получить утешительный приз представился им в матче за третье место. Своим шансом подопечные Томаса Тухеля воспользовались, победив сборную Франции со счётом 6:4.
«Отличный результат сегодня вечером, сборная Англии. Вы заставили нас гордиться», — написал глава британского правительства.Также Стармер поделился публикацией Футбольной ассоциации Англии, в которой разместили фотографию игроков с подписью: «Лучший результат "трёх львов" на ЧМ за пределами родины».
Стоит отметить, что до этого англичане лишь единожды поднимались на пьедестал мирового первенства. В 1966 году они завоевали золото, причём турнир тогда проходил в Великобритании.