Стармер отреагировал на победу Англии в матче против французов

19 июля 2026, 04:59

Стармер похвалил футболистов сборной Англии за выступление на ЧМ

Фото: istockphoto/Aleksandra Aleshchenko

Глава британского правительства Кир Стармер высоко оценил выступление сборной Англии по футболу на чемпионате мира, назвав его поводом для национальной гордости. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х.





Англичане вылетели в полуфинале, проиграв Аргентине. Единственным шансом реабилитироваться и получить утешительный приз представился им в матче за третье место. Своим шансом подопечные Томаса Тухеля воспользовались, победив сборную Франции со счётом 6:4.



«Отличный результат сегодня вечером, сборная Англии. Вы заставили нас гордиться», — написал глава британского правительства.