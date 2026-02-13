Итальянский сноубордист Фишналлер объяснил российский флаг у себя на шлеме
Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер, для которого нынешние Игры стали уже седьмыми, 13 февраля пояснил, что российский флаг на его шлеме имеет отношение исключительно к Олимпиаде в Сочи.
В интервью «Спорт-Экспресс» спортсмен рассказал, что наклеил на экипировку флаги всех стран, где выступал на Олимпиадах: Сочи, Пхенчхан, Пекин, Ванкувер, Солт-Лейк-Сити, Нагано и Турин. По словам Фишналлера, он посвятил спорту большую часть жизни, а участие в таком количестве Игр потребовало серьезных усилий и жертв.
Он подчеркнул, что у изображения российского флага нет никакого скрытого подтекста. Это лишь знак памяти о сочинской Олимпиаде, которую он назвал «фантастической».
В тот же день глава МОК Кирсти Ковентри заявила, что спортсмен правила не нарушил. Флаг на шлеме, по ее оценке, не является проблемой.
Ранее, 8 февраля, Фишналлер вышел на старт с флагом России на экипировке.
Читайте также: