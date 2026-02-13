Итальянский сноубордист Фишналлер объяснил российский флаг у себя на шлеме

13 февраля 2026, 21:23

Фишналлер объяснил российский флаг у себя на шлеме Олимпиадой 2014 года

Фото: istockphoto/brunocoelhopt

Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер, для которого нынешние Игры стали уже седьмыми, 13 февраля пояснил, что российский флаг на его шлеме имеет отношение исключительно к Олимпиаде в Сочи.