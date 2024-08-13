Пытавшаяся отравить соперницу Абакарова изгнана из Федерации шахмат Дагестана

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Дагестанская шахматистка Амина Абакарова исключена из Федерации шахмат республики. Ранее во время соревнований она обработала стол своей соперницы ртутью.
О происшествии 7 августа сообщил министр спорта Дагестана Сажид Сажидов, напоминает РИА Новости. С помощью камер видеонаблюдения было установлено, что Абакарова на чемпионате республики обработала ртутными соединениями стол, за которым предстояло играть её сопернице Умайганат Османовой. В результате та во время турнира почувствовала себя плохо, ей потребовалась медицинская помощь.
Ранее президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов объявил, что Абакарова отстранена от всех соревнований до вынесения заключения правоохранителями. На его основании будет принято окончательное решение о наказании дагестанской шахматистки вплоть до пожизненной дисквалификации.
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Александр Бойцов