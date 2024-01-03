В ФИДЕ высказались о наказании Дуды за отказ от рукопожатия с россиянином

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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) изучает возможность наказания польского шахматиста Яна-Кшиштофа Дуды за отказ от рукопожатия с россиянином Денисом Хисматуллиным во время чемпионата мира по быстрым шахматам.
РБК сообщает, что в ФИДЕ сообщили, что рукопожатие не обязательное условие для шахматистов, а отказ от него приводит к автоматическим санкциям.
В Федерации шахмат России пожалели о поведении поляка.
Польский шахматист отказался пожать руку россиянину Денису Хисматуллину во время чемпионата мира по быстрым шахматам, пишет »Матч ТВ».
Карякин призывает наказать гроссмейстера Дуду из-за отказ пожать руку россиянину
Гашек прокомментировал отказ шахматиста Дуды пожимать руку россиянину
Польский шахматист Дуда отказался пожать руку россиянину Хисматуллину
«Это может произойти только в случае, если соперник, которому отказались жать руку, потребует этого от Комиссии по этике. В ситуации с Дудой и Хисматуллиным таких заявлений не поступало», — сказали в ФИДЕ.
«Жаль, что лучший шахматист Польши так себя ведет», —заявил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин призывает Международную федерацию шахмат (FIDE) назначить наказание польскому гроссмейстеру Яна-Кшиштофу Дуде.
Польский шахматист отказался пожать руку россиянину Денису Хисматуллину во время чемпионата мира по быстрым шахматам, пишет »Матч ТВ».
«Я считаю, что FIDE должна реагировать на подобные случаи. Тот, кто не хочет пожимать руку, должен понести наказание — получить предупреждение или поражение в партии», —прокомментировал случившееся Сергей Карякин.Читайте также:
Карякин призывает наказать гроссмейстера Дуду из-за отказ пожать руку россиянину
Гашек прокомментировал отказ шахматиста Дуды пожимать руку россиянину
Польский шахматист Дуда отказался пожать руку россиянину Хисматуллину
Мария Фирсова