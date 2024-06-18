Хоккеист Кожевников: у Радулова и Шипачева ещё есть шанс поиграть

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Двукратный олимпийский чемпион, советский и российский хоккеист Александр Кожевников оценил перспективы нападающих Александра Радулова и Вадима Шипачева.
«Андрей Разин говорит, что у Шипачева и Радулова лучшие годы карьеры позади? Я не вижу в этом ничего такого. Это заслуженный человек, у него есть право на свое мнение. Другое дело, что у них еще есть шанс поиграть», — заявил Кожевников в беседе с «РБ Спорт».
Он подчеркнул, что не у всех команд такие молодые составы, как у «Металлурга».
Радулов и Шипачев в 2023 году играли за «Ак Барс». После Радулов подписал контракт с «Локомотивом», а Шипачев — с минским «Динамо».
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Элина Позднякова