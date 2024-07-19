Японскую гимнастку не допустили до Олимпиады из-за курения и алкоголя

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Капитана женской сборной Японии по спортивной гимнастике Сёко Мияту не допустили до Олимпийских игр в Париже из-за уличения в курении и употреблении алкоголя. Об этом сообщает издание Kyodo News, ссылаясь на заявление Японской ассоциации гимнастики (JGA).
Ранее появилась информация, что 19-летняя спортсменка не участвовала в тренировках национальной команды из-за ведения расследования. По законам Японии, курить и употреблять алкоголь разрешено только по достижении 20 лет.
По словам спортсменки, она позволила себе курение и алкоголь лишь один раз из-за сильного эмоционального перенапряжения. Но такое заявление не спасло ситуацию, и Мияту всё же не допустили до Олимпиады.
Сёко Мията – бронзовый призёр чемпионата мира 2022 года на бревне и двукратный серебряный призёр чемпионата Азии 2022 года в опорном прыжке и вольных упражнениях.
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По словам спортсменки, она позволила себе курение и алкоголь лишь один раз из-за сильного эмоционального перенапряжения. Но такое заявление не спасло ситуацию, и Мияту всё же не допустили до Олимпиады.
Сёко Мията – бронзовый призёр чемпионата мира 2022 года на бревне и двукратный серебряный призёр чемпионата Азии 2022 года в опорном прыжке и вольных упражнениях.
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Анастасия Чинкова