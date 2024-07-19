Японскую гимнастку не допустили до Олимпиады из-за курения и алкоголя

Капитана женской сборной Японии по спортивной гимнастике Сёко Мияту не допустили до Олимпийских игр в Париже из-за уличения в курении и употреблении алкоголя. Об этом сообщает издание Kyodo News, ссылаясь на заявление Японской ассоциации гимнастики (JGA).