Подмосковные спортсмены завоевали шесть наград чемпионата России по лыжероллерам

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсмены из Московской области заработали шесть медалей чемпионата России по лыжероллерам. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
В эстафете лучшим стал подмосковный тандем Варвары Прохоровой и Виктории Лукашовой. Бронзу в командном спринте взяла мужская команда в составе Ивана Кочеткова и Ильи Кузнецова.
Таким образом, в активе представителей Московской области оказалось шесть медалей: три золотые, две серебряные и бронзовая.
Чемпионат России по лыжероллерам проходил в Рыбинске с 23 по 28 июля. За призы турнира боролись 200 спортсменов из 35 регионов России.
Турнир был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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«Во второй день соревнований копилку региональной сборной пополнили две золотые и две серебряные награды. Воспитанница СШОР «Истина» Виктория Лукашова стала чемпионкой России в дисциплинах «суперспринт на 200 м» и «масс-старт на 20 км». Серебро в той же дисциплине взяли дмитровчанка Екатерина Попова и ещё один представитель СШОР «Истина» Дмитрий Воронин», – говорится в сообщении.
Таким образом, в активе представителей Московской области оказалось шесть медалей: три золотые, две серебряные и бронзовая.
Чемпионат России по лыжероллерам проходил в Рыбинске с 23 по 28 июля. За призы турнира боролись 200 спортсменов из 35 регионов России.
Турнир был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская