Подмосковные боксёры завоевали четыре медали Спартакиады учащихся

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Одну золотую и три бронзовые медали завоевали представители Московской области в финале XII летней Спартакиады учащихся России по боксу, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотую медаль подмосковной сборной принесла Ксения Вишневская из Королёва. Она стала лучшей среди девушек 15-16 лет в весовой категории до 48 килограммов», — говорится в сообщении.Бронзовые медали среди девушек 15-16 лет выиграли Варвара Алексеева и Ногинска, выступавшая в весовой категории до 80 килограммов, и подольчанка Анна Борисова в весовой категории до 50 килограммов.
Кроме того, бронзу среди юношей 15-16 лет завоевал Давид Мамин из Чехова, выступавший в категории до 50 килограммов.
Всего в турнире принимали участие 199 спортсменов из 54 регионов России.
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