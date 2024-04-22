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Пловцы из Подмосковья завоевали шесть медалей чемпионата России

22 апреля 2024, 16:30
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Три золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по плаванию, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотые медали в копилку команды принесли Дарья Рогожинова, одержавшая победу в комплексном плавании на 400 метров, Татьяна Белоногофф, показавшая лучший результат в заплыве на 50 метров брассом, и Александр Степанов, победивший в заплыве на 400 метров вольным стилем среди мужчин», — говорится в сообщении.
Серебряные медали также завоевали Татьяна Белоногофф и Дарья Рогожинова — на заплыве 100 метров брассом и комплексном плавании на 400 метров соответственно.



А бронзовую медаль завоевал один из самых титулованных представителей подмосковной команды Евгений Рылов: на третью ступень пьедестала он поднялся по итогам заплыва на 300 метров на спине.

Всего в чемпионате принимали участие более 700 самых сильных спортсменов из различных регионов страны.

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#спорт
#плавание
#чемпионат россии
#медали
Подмосковные регбистки завоевали серебро пятого тура чемпионата России
22 апреля 2024, 16:39

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Регбистки клуба «ВВА-Подмосковье» стали серебряными призёрами пятого тура чемпионата России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Пятый тур чемпионата России по регби-7 среди женских команд проходил 20 и 21 апреля в Ростове на Дону на стадионе «СКА».

«В четвертьфинале клуб из Московской областивыграл у казанского «Зиланту» со счетом 39:5. В полуфинальной встрече «ВВА-Подмосковье» одолел «Кубань» с разрывом в три очка. В финальной игре соперниками подмосковного клуба стала команда ЦСКА. Матч завершился со счетом 10:7 в пользу московского коллектива и команда «ВВА-Подмосковье» заняла второе место », — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что лучшим игроком команды Московской области была признана Диана Логинова.

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Финал соревнований по шашкам среди начальных классов завершился в Московской области
22 апреля 2024, 15:23

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Ступино прошел финал соревнований по шашкам для дошкольников. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Финал соревнований «Юный шашист» проводился на базе Ступинской школе № 9.

В турнире приняли участие 12 команд из Пушкино, Сергиева Посада, Ступино, Дубны, Ленинского, Подольска, Красногорска, Наро-Фоминска, Одинцово, Бронниц, Электростали и Жуковского.

«Мероприятие стало пилотным проектом по поручению президента Федерации шашек России Анатолия Никитина. Анатолий выразил уверенность в том, что игра в шашки развивает стратегическое мышление, учит планировать на будущее и помогает выявить талантливых математиков и айтишников», — поделились в пресс-службе.
По итогам соревнований 1 место заняли ребята из Ступинского Лицея № 1, 2 место у Красногорского Детского сада № 17, а 3 место досталось учащимся Дубненского лицея № 6.

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#будущее
#шашки
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Турнир по парусному спорту проведут в Московской области
22 апреля 2024, 13:16

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В городском округе Пушкинский пройдет турнир по парусному спорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования Tenzor International Cup2024 пройдут с 30 мая по 2 июня в акватории Пестовского водохранилища.

«История парусного спорта богата традициями, событиями и людьми. <…> Важность турниров имени знаковых людей возрастает – такие события становятся порталом в мир парусной истории. Я был лично знаком с Игорем Викторовичем Ченцовым, мы общались на регатах, куда он приезжал с делегацией. Это один из ярких деятелей, который долгие годы активно помогал развитию паруса в России» – поделился самый старший участник регаты Дмитрий Берёзкин.

Стоит отметить, что на сегодняшний уже подтвердили участие участие 30 команд и более 120 яхтсменов

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#имена
#соревнования
#мир
#пушкинский округ
#водохранилище
#спортсмены
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В Подмосковье состоялся всероссийский турнир по гандболу «Герои Города»
22 апреля 2024, 11:29

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Чехове прошёл всероссийский турнир по гандболу «Герои Города». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проводились в дворце спорта «Олимпийский» имени В. Максимова городского округа Чехов среди команд любителей и профессионалов.

«По итогам игр среди профессионалов первое место заняла команда «Университет-Спорта». В женском зачете первое место заняли спортсменки из «РусФуТим». Среди любительских мужских команд победу одержали представители клуба «Пегас». Также среди юношеских команда обладателями золота стали представители «Вымпел юноши». А в категории «Девушки» награды золотые медали достались спортсменкам из команды «Губернские песцы», — отметили в министерстве.

Кроме этого, на соревнованиях присутствовали почетные гости: игрок гандбольного клуба «Чеховские медведи» Донат Морозов, президент Федерации гандбола Московской области Олег Жолобов и гендиректор Федерации гандбола Московской области Александр Сафонов.

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#чеховские соревнования
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«Манчестер Юнайтед» с трудом обыграл «Ковентри» и попал в финал Кубка Англии
21 апреля 2024, 22:34

Фото: iStock/master1305

«Манчестер Юнайтед» одержал победу в серии пенальти «Ковентри Сити» и пробился в финал Кубка Англии.

Матч в рамках полуфинала состоялся 21 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Основное время завершилось со счётом 3:3. От «Манчестер Юнайтед» голы забили Скотт Мактоминей, Гарри Магуайр и Бруну Фернандеш. В «Ковентри Сити» отличились Эллис Симмс, Каллум О'Хара и Хаджи Райт.

В дополнительное время не было забито ни одного гола, однако в серии пенальти «Манчестер Юнайтед» вырвались вперёд, забив четыре гола против двух мячей противника.

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт матч с «Манчестер Сити». Игра также состоится на лондонском стадионе «Уэмбли».

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#футбол
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Тренер Шалимов назвал самую достойную для чемпионства в Кубке России команду
Тренер Шалимов назвал ЦСКА достойной для победы в Кубке командой
19 апреля 2024, 18:13

Фото: iStock/XiXinXing

Российский тренер Игорь Шалимов высказал мнение о том, что ЦСКА является наиболее достойной победы в Кубке России командой.
«ЦСКА — единственная команда, которая в Кубке каждый матч играет на 70-80% основой. Возможно, одну-две провели ротацию. А так всегда основа, и такое отношение мне очень нравится — армейцы заслуживают победы в турнире. Для «Балтики», в первую очередь, важен чемпионат, но формула Кубка не даёт сосредоточиться, потому что предстоит выезд в Ростов», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Шалимов.

Накануне в Москве состоялся матч ЦСКА и «Балтики», победу в котором со счётом 2:0 одержали армейцы.

Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заявлял, что оптимистично смотрит на дальнейшие выступления «Спартака», особенно после матча команды с «Зенитом».

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#тренер
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#футбол
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Футболист Семшов заявил о невозможности перехода Пиняева в английские клубы
19 апреля 2024, 18:00

Фото: РИА Новости/Михаил Шапаев

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказал мнение о том, что нападающий Сергей Пиняев не сможет перейти в английские клубы.
«Считаю, что переход Пиняева в английские клубы невозможен. Посмотрите, как играют «Манчестер Сити» и «Челси». Как туда впишется Пиняев? Сергей сам понимает, что не дотягивает до уровня таких команд. Ему нужно в «Локомотиве» стабильно играть, прогрессировать. Он еще не всегда выходит в матчах в РПЛ. Пиняеву рано думать об отъезде», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Семшов.

Он отметил, что даже у более опытных спортсменов уходило много времени на адаптацию в иностранных клубах. При этом, по его мнению, Пиняеву есть куда стремится, футболисту необходимо прогрессировать в «Локомотиве».

Ранее российский тренер Сергей Силкин заявил, что футболист Фёдор Смолов сможет принести пользу «Динамо», так как является опытным игроком.

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#рпл
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Девять команд выступят в финале епархиального турнира по шашкам в Ступине
19 апреля 2024, 16:40

Фото: пресс-служба Минспорта МО

21 апреля в городском округе Ступино пройдёт финал епархиального турнира по шашкам памяти Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Муниципальный этап соревнований проходил с 30 марта по 14 апреля. В нём участвовали более 200 воспитанников церковных образовательных учреждений.
«Шашки – это часть богатого культурного наследия России. Для русского народа они символизируют такие качества, как умение разрабатывать стратегию действий, выдержка и терпение. Игру часто сравнивают с реальной жизнью – каждый ход требует внимания и оценки последствий. Главный девиз шашистов – «Только вперед», – сказал президент Федерация шашек России Анатолий Никитин.
За призовые места в финале соревнований поспорят девять команд из всех благочиний региона – Видновского, Домодедовского, Люберецкого, Малинского, Монастырского, Подольского, Чеховского, Ступинского и Серпуховского.

Торжественное открытие соревнований – в 13 часов. Как отметили в министерстве, турнир стали пилотным проектом для масштабирования на другие округа.

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#минспорт мо
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Пловец из Подмосковья завоевал пять медалей на чемпионате России среди глухих
19 апреля 2024, 16:39

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые и две серебряные медали выиграл спортсмен из городского округа Серпухов Марк Трошин на чемпионате России по плаванию спорта глухих, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«На высшую ступень пьедестала Марк Трошин поднялся по итогам заплывов на спине на 50, 100 и 200 метров. Серебряные медали подмосковному пловцу принесли заплыв стилем баттерфляй на 50 метров и заплыв вольным стилем на 50 метров», — говорится в сообщении.
Всего в чемпионате России по плаванию спорта глухих приняли участие спортсмены из 28 регионов нашей страны, а также представители Белоруссии. Соревнования проводились с 11 по 17 апреля в столице Мордовии Саранске.

Ранее сообщалось, что в Московской области подвели итоги спортивного фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья «Первенство Триумфаторов».

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#плавание
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