Пловцы из Подмосковья завоевали шесть медалей чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Три золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по плаванию, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотые медали в копилку команды принесли Дарья Рогожинова, одержавшая победу в комплексном плавании на 400 метров, Татьяна Белоногофф, показавшая лучший результат в заплыве на 50 метров брассом, и Александр Степанов, победивший в заплыве на 400 метров вольным стилем среди мужчин», — говорится в сообщении.Серебряные медали также завоевали Татьяна Белоногофф и Дарья Рогожинова — на заплыве 100 метров брассом и комплексном плавании на 400 метров соответственно.
А бронзовую медаль завоевал один из самых титулованных представителей подмосковной команды Евгений Рылов: на третью ступень пьедестала он поднялся по итогам заплыва на 300 метров на спине.
Всего в чемпионате принимали участие более 700 самых сильных спортсменов из различных регионов страны.
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