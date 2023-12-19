В Московской области состоится международный турнир по синхронному плаванию

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«Ежегодные соревнования «Русская матрешка» всегда собирают большое количество участников. Самые юные спортсмены приезжают не только продемонстрировать свой уровень подготовки, но и получить презенты, поскольку, традиционно, эти старты проходят в преддверии Нового года. К нам в гости заглядывают Дедушка Мороз и Снегурочка и вручают новогодние подарки. Это хорошая традиция, которая длится не первый год<…> »,—поделилась президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина.
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