Подмосковная спортсменка Ефимова признана лучшей пловчихой года

Фото: пресс-служба физической культуры и спорта Московской области
Церемония вручения премии Всероссийской федерации плавания проходила в Манеже Кадетского корпуса в Санкт-Петербурге.
Спортсменка Юлия Ефимова из городского округа Мытищи признана лучшей пловчихой по версии болельщиков в рамках премии Всероссийской федерации плавания. Юлия получила приз «Афродита водной глади».
Кроме этого мытищинская спортсменка стала первой в истории России, кто смог завоевать золото на дистанции 50 м в женском плавании.
Стоит отметить что в ноябре Юлия вернулась в большой спорт и выступила на чемпионате Южного федерального округа, где завоевала три золотых и одну серебряную медали.
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