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Подмосковная спортсменка Ефимова признана лучшей пловчихой года

19 декабря 2023, 13:54
Фото: пресс-служба физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба физической культуры и спорта Московской области

Спортсменка Юлия Ефимова из Московской области является лучшей пловчихой года по версии болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба физической культуры и спорта Московской области.

Церемония вручения премии Всероссийской федерации плавания проходила в Манеже Кадетского корпуса в Санкт-Петербурге.

Спортсменка Юлия Ефимова из городского округа Мытищи признана лучшей пловчихой по версии болельщиков в рамках премии Всероссийской федерации плавания. Юлия получила приз «Афродита водной глади».


Юлия Ефимова является заслуженным мастером спорта России , трёхкратным призёром Олимпийских игр, шестикратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы и рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди отечественных пловцов.

Кроме этого мытищинская спортсменка стала первой в истории России, кто смог завоевать золото на дистанции 50 м в женском плавании.

Стоит отметить что в ноябре Юлия вернулась в большой спорт и выступила на чемпионате Южного федерального округа, где завоевала три золотых и одну серебряную медали.


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Подмосковные спортсменки стали обладателями золота на первенстве ЦФО по волейболу
19 декабря 2023, 12:05

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные волейболистки стали победительницами первенства ЦФО. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство Центрального федерального округа по волейболу среди команд девушек 2011-2012 годов рождения проходило в Орле.

На соревнованиях Московскую область представляли команды спортивной школы «Дубна» и СШОР «Дмитров М.Б.М.».

По итогам игр дубнинские спортсменки обыграли в четверть финале команду из Шуи со счётом 3:1, тем самым завоевав право бороться за золото первенства.

В финале волейболистки сыграли с представительницами Воронежа. Подмосковная команда в сухую обыграла воронежских спортсменок и стала зотолым победителем первенства ЦФО.

Кроме этого, дмитровские волейболистки заняли пятую ступень турнира первенства ЦФО.

Стоит отметить, что теперь команда волейболисток из Дубны будет бороться за медали на полуфинальном этапе всероссийских соревнований.

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Спортсмены из Подмосковья стали призерами Кубка Либертадорес по пляжному футболу
19 декабря 2023, 11:17

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Футболисты из Московской области стали призёрами пляжного Кубка Либертадорес. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные спортсмены приняли участие в Кубке Либертадорес в составе парагвайской команды «Президент Хейс».

В состав «Президент Хейс» вошли Андрей Котенев из Мытищ,Фёдор Земсков из Королёва и Артём Волошин из Химок.

Парагвайская команда дошла до финала клубного турнира Южной Америки, где встретилась с «Сан-Антонио».В матче за главный трофей континента со счётом 3:1 победителем стала португальская команда «Сан-Антонио». Подмосковные футболисты расположились на второй ступени пьедестала.

«Наши ребята уступили в финале Кубка Либертадорес по пляжному футболу. «Сан-Антонио» оказался сильнее «Президент Хейс» со счётом 3:1. Увы, но «Президенты» не смогли справиться с отсутствием Фёдора Земскова из-за перебора жёлтых карточек и травм ряда футболистов. Поздравляем наших ребят с серебряными медалями Кубка Либертадорес! Это большущее достижение в их спортивной карьере», – поделился главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв.


Стоит отметить, что всего за команду «Президент Хейс» выступили шесть российских футболистов.

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В Подмосковье пройдет хоккейный ретро-матч команд «Химик» и «Спартак»
19 декабря 2023, 09:25

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Ветераны команды «Химик» выйдут на лед в ретро-матче, в рамках празднования 70-летия хоккейного клуба. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
20 декабря в Воскресенске состоится торжественное празднование юбилея старейшего подмосковного клуба «Химик» и ретро-матч с участием звезд отечественного хоккея из команд «Химика» и «Спартака».

Играть за клуб «Химик» выйдут чемпион мира Валерий Каменский, двукратный обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина Вячеслав Козлов, серебряный призёр Олимпийских игр Валерий Зелепукин, чемпион мира Герман Титов, лучший иностранный игрок за всю историю чемпионатов Норвегии Александр Смирнов, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов СССР Андрей Яковенко, обладатель приза «Известий» в составе сборной СССР Сергей Востриков, чемпион России Сергей Королёв, обладатель Кубка федерации хоккея Франции Николай Давыдкин, серебряные призёры чемпионата Европы среди юниоров Борис Веригин и Вадим Привалов.

За хоккейный клуб «Спартак» сыграют семикратный чемпион мира Александр Якушев, бронзовый призер Олимпийских игр Даниил Марков, двукратный чемпион мира Владимир Зубков, чемпион СССР Алексей Костылев, бладатель Кубка европейских чемпионов Леонид Канарейкин, обладатель Кубка Шпенглера Юрий Ящин, пятикратный чемпион Венгрии Аркадий Андреев, чемпион России Олег Бурлуцкий и победитель высшей лиги чемпионата России Георгий Евтюхин.

Стоит отметить, что перед началом матча для гостей будут организованы мастер-классы, викторина «Славная история воскресенского хоккея, автограф-сессия с чемпионами ВХЛ и фотозона с Кубком Петрова.

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Сборная Подмосковья стала бронзовым призёром Кубка России по дзюдо
18 декабря 2023, 15:45

Фото: пресс-служба Федерации дзюдо РФ

Сборная Московской области заняла третье место в общекомандном зачёте Кубка России по дзюдо. Возглавила зачёт команда Москвы, второй результат – у представителей Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Всего подмосковные дзюдоисты завоевали три бронзовые медали в соревнованиях мужчин и женщин. Так, в весовой категории до 81 кг на третью ступень пьедестала поднялся Георгий Елбакиев. У женщин весе до 48 кг третье место заняла Марина Воробьёва. А Эльвира Донцова замкнула тройку лучших в категории до 70 кг.

Кубок России по дзюдо среди мужчин и женщин проходил 14-18 декабря в Нижнем Новгороде.

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Аршавин назвал возможного спортдиректора «Спартака» Рибалту профессионалом
18 декабря 2023, 15:42

Фото: istockphoto.com/FOTOKITA

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что Хавьер Рибалта, которого могут назначить на пост спортивного директора «Спартака», профессионалом.
«Считаю его профессионалом. Он знает реалии России, а также знает международный рынок. Хорошее приобретение для «Спартака». С ним клуб станет сильнее», — отметили в беседе с «РБ Спорт» Аршавин.

Отмечается, что сейчас пост спортивного директора в московском клубе занимает англичанин Пол Эшуорт.

При этом, сам Рибалта занимал должность спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отметил, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в этом сезоне буквально ведёт игру команды и является одним из её лидеров.

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Тренер Силкин назвал Сперцяна одним из лидеров «Краснодара»
18 декабря 2023, 15:30

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отметил, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в этом сезоне буквально ведёт игру команды и является одним из её лидеров.
«Сперцян — один из лидеров «Краснодара», он ведёт игру команды. Без него уже сложно представить «Краснодар». Видно, что он уже повзрослел, оброс мышцами. Эдуард сильно прибавил в этом году во всех компонентах. Думаю, Сперцян уже готов к тому, чтобы играть в Европе. Но самое главное, чтобы он уехал туда и играл, а не просто сидел на лавке», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Сейчас «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2023/2024.

Ранее Сергей Силкин заявил, что «Краснодар»—ЦСКА стал лучшим матчем года в РПЛ, окончившийся счётом 1:0.

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Третьяк: «Хоккеистам очень важна практика международных матчей»
18 декабря 2023, 15:21

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил о важности Кубка Первого канала, а также о том, на сколько значимы для хоккеистов международные матчи.
«Хоккеистам очень важна практика международных матчей, привычка выходить на лёд в свитере сборной и выигрывать, защищая честь страны. Рад, что такой опыт удалось получить большому количеству молодых ребят — не только из «России 25», но и из команды «Звёзды и ВХЛ». Надеюсь, приглашение на Кубок Первого канала вдохновит их ещё больше работать, тренироваться и прогрессировать», — прокомментировал в беседе с RT Третьяк.

Кроме того, он похвалил выступление спортсменов на Кубке Первого канала.

Ранее россиянин Александр Георгиев установил новое достижение для вратарей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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Тарасова назвала Костомарова настоящим героем
18 декабря 2023, 14:59

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала фигуриста Романа Костомарова настоящим героем после его выступления с Татьяной Навкой на юбилейном шоу хореографа Ильи Авербуха в Москве.
«Настоящий герой! Меня очень тронуло, что Роман сумел встать на коньки, равно как и его выступление с Таней. Прекрасно, что она пришла и поддержала его», — прокомментировала в беседе с RT Тарасова.

Ранее олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров, который перенёс тяжелую болезнь, повлекшую за собой ампутацию конечностей, впервые выступил на коньках в шоу, посвященном юбилею известного продюсера и хореографа Ильи Авербуха. Шоу «Вместе и навсегда», которое посвящено 50-летию Ильи Авербуха, проходит в воскресенье, 17 декабря, в Москве.

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Подмосковные спортсмены выиграли восемь медалей на международном Кубке Сальникова
18 декабря 2023, 13:49

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Восемь медалей завоевали подмосковные пловцы на международном Кубке Сальникова. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова» по плаванию проходили с 16 по 18 декабря в Санкт-Петербурге.

По итогам соревнований пловцы Московской области завоевали  две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали.

Обладателями золотых медали стали Евгений Рылов на дистанции 200 м и  Юлия Ефимова на дистанции 50 м брассом. На второй ступени пьедестала расположились Александр Степанов в заплыве на 500 м и 1500 м вольным стилем и также Дарья Рогожинова в комплексном плавании на 400 м. 

Кроме этого, в дистанции на 100 метров брассом серебро получила Юлия Ефимова.

Стоит отметить, что  бронзовыми призерами стали Герман Зажирский в заплыве на 200 метров баттерфляем и Роман Акимов на дистанции 400 метров вольным стилем. 

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