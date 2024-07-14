Уругвайцы по пенальти обыграли канадцев в матче за третье место Кубка Америки

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Сборная Уругвая по футболу обыграла команду Канады и завоевала бронзовые медали Кубка Америки, передает РИА Новости.
Уточняется, что матч завершился со счетом 2:2. В сборной Уругвая отличились игроки Бентанкур и Суарес. У канадцев забитыми мячами отметились Коне и Дэвид.
В серии пенальти точнее оказались уругвайцы — 4:3. Напомним, команда Уругвая пятнадцать раз становилась чемпионом Америки. По данному показателю сборная делит первое место с командой Аргентины.
Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» победил «Краснодар» и стал обладателем Суперкубка России. Встреча прошла со счетом 4:2.
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В серии пенальти точнее оказались уругвайцы — 4:3. Напомним, команда Уругвая пятнадцать раз становилась чемпионом Америки. По данному показателю сборная делит первое место с командой Аргентины.
Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» победил «Краснодар» и стал обладателем Суперкубка России. Встреча прошла со счетом 4:2.
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Екатерина Коршунова