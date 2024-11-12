Плющев объяснил включение Дацюка в Зал хоккейной славы НХЛ

Экс шестая ракетка мира в парном разряде, двукратный финалист турниров «Большого шлема» в паре и их двукратный победитель в миксте Андрей Ольховский предположил, что поражения российского теннисиста Даниила Медведева от итальянца Яника Синнера и испанца Карлоса Алькараса по ходу текущего сезона могли быть вызваны усталостью спортсмена.