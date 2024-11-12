Плющев объяснил включение Дацюка в Зал хоккейной славы НХЛ

Павел Дацюк (Фото: РИА Новости/Нафис Сиразетдинов)
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что включение в Зал хоккейной славы НХЛ олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли россиянина Павла Дацюка объясняется его мастерством и уровнем профессионализма.
«В Зал хоккейной славы включают не просто игроков, туда включают мастеров, которые радовали своей игрой тысячи, миллионы болельщиков. Дацюк демонстрировал своё мастерство на площадке и достиг того уровня, что на некоторых матчах его голы приветствовали стоя. Включение в Зал славы — это почётная миссия, и для популяризации хоккея и российских хоккеистов это значимый момент», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Плющев.
Он поприветствовал решение о включении Дацюка в Зал хоккейной славы НХЛ.
Ранее обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко прокомментировал «Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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