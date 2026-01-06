«Куда же без Родниной?»: Тарасова возмутилась решением ISU
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова негативно высказалась о решении Международного союза конькобежцев (ISU) не включать выступления российских фигуристов в перечень знаковых олимпийских моментов. Об этом сообщает Sport24.
По её мнению, в этом списке обязательно должны были появиться легендарные программы советских и российских спортсменов, в том числе Ирины Родниной.
Тарасова подчеркнула, что ISU следовало отметить выступления Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова, а также олимпийские победы Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова. Отдельно она указала на достижения Родниной в паре с Александром Зайцевым, назвав их неотъемлемой частью истории фигурного катания.
Ранее, в мае 2025 года, ISU одобрил нейтральный статус для четырёх российских одиночников — Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачёвой (основной состав и запас). При этом российские спортивные пары и танцевальные дуэты не были допущены к участию в отборе на зимние Олимпийские игры. Среди основных претендентов назывались чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
