«Куда же без Родниной?»: Тарасова возмутилась решением ISU

06 января 2026, 20:51

Тарасова раскритиковала ISU за игнорирование российского фигурного катания

Татьяна Тарасова (Фото: Instagram* / @t.a.tarasova)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова негативно высказалась о решении Международного союза конькобежцев (ISU) не включать выступления российских фигуристов в перечень знаковых олимпийских моментов. Об этом сообщает Sport24.