В Подмосковье прошел товарищеский матч по мини-футболу между пожарными

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области
Пожарные Подмосковья провели товарищеский матч по мини-футболу в честь Всемирного дня гражданской обороны. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.
Соревнования прошли на базе спортшколы «Феникс» города Ликино-Дулево.
Кроме этого, целью соревнований была пропаганда ЗОЖ и укрепление дружеских и спортивных связей между ведомственными командами.
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«В товарищеской встрече приняли участие команды 23 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по МО, 26 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по МО и 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по МО. Победителем турнира стала сборная 23 пожарно-спасательного отряда, которая показала слаженную и красивую комбинационную игру и, как итог, завоевала первое место», — отметили в ведомстве.
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Мира Полтева