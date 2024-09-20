В Раменском проведут фестиваль женского футбола

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Большой фестиваль женского футбола состоится на стадионе «Ильинский авангард» в Раменском 20 октября под эгидой социального проекта «Футбольные мамы», мероприятие организуют в рамках акции «100 турниров — 100 городов», посвящённой Году семьи, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Движение «Футбольные мамы» едет к нам. Куратор Московского движения Ольга Соломатина проводит потрясающие турниры. Мы будем играть с другими командами. Это будет большой футбольный праздник», — сказала тренер и куратор проекта «Футбольные мамы» в Раменском округе Лидия Бовт.Она добавила, что в проекте участвуют активные женщины, которые не умеют играть в футбол, но очень хотят научиться.
Отмечается, что гостей фестиваля ожидают не только матчи, но и культурно-развлекательная программа.
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