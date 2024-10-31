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Подмосковье на чемпионате России по силовому экстриму представят два спортсмена

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Два спортсмена будут представлять Московскую область на первом официальном чемпионате России по силовому экстриму, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В соревнованиях мужчин выступит атлет из Балашихи Евгений Клименко, а у женщин за победу поборется Анна Грехова из Ленинского городского округа.

Чемпионат будет проходить с 5 по 7 ноября в Сочи. Турнир состоится по утверждённым правилам, которые разрабатывали Федерация силового экстрима России и Минспорт страны. В рамках чемпионата запланировано официальное присвоение спортивных разрядов и званий.


«В 2021 году силовой экстрим стал официальным видом спорта в России, в 2023-м было аккредитовано 46 региональных федераций. В этом году были утверждены первые правила этого вида спорта. Это то, о чём когда-то мечтал основатель силового экстрима в России, спортсмен, шоумен и актёр Владимир Турчинский по прозвищу «Динамит», – сказал заместитель президента федерации силового экстрима России, рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк».
Спортсмены будут выступать в четырёх весовых категориях в каждой группе участников. Для мужчин предусмотрены такие дисциплины, как перенос коромысла, поднятие снаряда «бревно» над собой, «прогулка фермера» и становая тяга на максимальное количество повторений с весом от 180 кг.

У женщин будут представлены перенос коромысла, поднятие над собой снаряда «Ось Аполлона», «прогулка фермера» и становая тяга на максимальное количество повторений с весом от 125 кг.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

28-летний Клименко – тренер по силовому экстриму. Чемпион Московской области в весовой категории 105 кг, победитель всероссийского марафона «Земля спорта».

27-летняя Грехова работает фитнес-тренером. Является двукратной чемпионкой турнира по силовому экстриму в рамках всероссийского фестиваля «Земля спорта».

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Соревнования состоятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#минспорт мо
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Жители Московской области получили свыше 19 тысяч знаков отличия ГТО за 2024 год
31 октября 2024, 14:21

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

С начала 2024 года жители Московской области получили 19 109 знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Согласно приказу Министерства спорта России, с 1 января 2024 года активным участникам ВФСК «ГТО» в регионе были присвоены 15 321 золотая, 2 386 серебряных и 1 402 бронзовых знака.

Наличие знака отличия ГТО даёт абитуриентам возможность получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ.

С 1 января 2025 года можно будет оформить налоговый вычет за выполнение нормативов. Размер вычета может составлять до 18 тысяч рублей за налоговый период — это часть дохода, которая будет освобождена от уплаты НДФЛ. Фактическая сумма вычета может достигать 2 340 рублей, если налог уплачен по ставке 13%. Налоговые вычеты смогут получить граждане, выполнившие нормативы комплекса ГТО с любым знаком отличия.

В Московской области работают 68 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», где каждый желающий может выполнить нормативы в своей возрастной группе и получить знак отличия.

Список адресов центров тестирования доступен на сайте министерства.

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#московская область
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Спортсмены из Каширы приняли участие в турнире по панкратиону
31 октября 2024, 09:28

Фото: istockphoto / Natalia Kirsanova

27 октября в Москве состоялся турнир по панкратиону «ПРОРЫВ 57.0», организованный Московской федерацией панкратиона. В мероприятии приняли участие каширские спортсмены, представляющие секцию ММА под руководством Александра Пеликанова, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Спортсмены продемонстрировали отличные результаты:

1 место — Евгений Антонов, Руслан Лискин, Захар Суков, Степан Комков;

2 место — Денис Грудинин, Максим Емельянов, Семён Исаев, Данил Ковач, Антон Роор, Егор Хаяров, Никита Милютин, Виктор Самсонов.

В общей сложности они завоевали 12 медалей.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Панкратион — это древний олимпийский вид единоборств, в котором используются приёмы борьбы, удары ногами и руками, а также разрешены удары локтями и коленями.

Панкратион и ММА объединяют самые эффективные методы защиты и нападения, позволяя бойцам разных стилей соревноваться по общим правилам, чтобы определить сильнейшего.

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#спортсмены
#кашира
#московская область
#турнир
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Агент Гранжа объяснил неудачи «Ростова» в рамках РПЛ
30 октября 2024, 19:55

Фото: iStock/gorodenkoff

Футбольный агент Жулио Гранжа заявил, что неудачи «Ростова» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги объясняются неудачным периодом, который на данный момент проходит команда.
Напомним, «Ростов» не побеждает в чемпионате России уже шесть матчей подряд.

«Сейчас у «Ростова» не самый приятный период, но такое бывает в футболе. Игрокам просто нужно вновь обрести уверенность. Одна победа может все изменить», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Гранжа.

Ранее главный тренер кувейтской «Аль-Кадсии» Желько Петрович поддержал своего коллегу Станислава Черчесова и призвал не винить того в неудачах сборной Казахстана. Он отметил, что несмотря ни на что Черчесов является высококлассным профессионалом.

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#футбол
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Петрович призвал не винить Черчесова в неудачах сборной Казахстана
30 октября 2024, 19:48

Фото: iStock/eyegelb

Главный тренер кувейтской «Аль-Кадсии» Желько Петрович поддержал своего коллегу Станислава Черчесова и призвал не винить того в неудачах сборной Казахстана.
Он отметил, что несмотря ни на что Черчесов является высококлассным профессионалом.

«Сборная Казахстана не играла на больших турнирах последние 100 лет. Но это проблема нынешнего футбола — люди, которые никогда не играли сами, ждут каких-то невероятных результатов. Казахстану нужно что-то строить, делать ставку на молодежь. Черчесова никак нельзя винить в последних результатах. Это большой и опытный тренер, один из лучших в России, у него огромный опыт и за пределами страны», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Петрович.

Ранее ветеран «Спартака», экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказывал предположение, что неудачи тренера Станислава Черчесова в сборной Казахстана связаны с общим уровнем местных футболистов.

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#спорт
#тренер
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#казахстан
#футбол
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Терещенко заявил о проблеме «Автомобилиста»
30 октября 2024, 19:28

Фото: iStock/JohnAlexandr

Обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко прокомментировал «Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Так, специалист отметил, что проблемой клуба является то, что не все игроки «Автомобилиста» соответствуют уровню команды.

«Автомобилист» никак не изменился с прошлого сезона? Но со стороны кажется, что некоторые игроки там не соответствуют уровню команды. И не заслуживают тех дифирамбов, которые получали перед переходом в Екатеринбург», — ответил в беседе с Metaratings.ru Терещенко.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил о том, что «Локомотив» в рамках КХЛ сейчас показывает настоящий чемпионский хоккей.

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Реутов вышел на первое место в рейтинге проекта «Суперлига Подмосковья»
30 октября 2024, 17:21

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Городской округ Реутов возглавил рейтинг проекта «Суперлига Подмосковья» по числу участников. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на подсчёты Минспорта Московской области.
«799 горожан присоединились к программе, зарабатывая очки в личных и командных зачётах. В рамках «Суперлиги Подмосковья» в летнем сезоне состоялось более 20 мероприятий – забегов, велозаездов и заплывов на открытой воде. Участники спортивного проекта в ходе тренировок совместно преодолели более 15 432 000 км», – отметили в администрации.
Там напомнили, что цель программы – пропаганда здорового образа жизни, улучшение общественного психологического климата, увеличение продолжительности жизни жителей Московской области.

В рамках «Суперлиги Подмосковья» проходят забеги по историческим местам Подмосковья, велозаезды Gran Fondo и заплывы SwimCup.

Присоединиться к проекту можно на сайте.

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Команда энергетиков из Московской области приняла участие в турнире «Кубок Русского света»
30 октября 2024, 12:07

Фото: Министерство энергетики Московской области

Волейбольная сборная «Мособлэнерго» заняла третье место на турнире «Кубок Русского Света». Соревнования между командами электротехнических компаний состоялись 26 октября 2024 года в мультиспортивном комплексе «Капитолий», сообщает Министерство энергетики Московской области.
В матче за третье место команда «Мособлэнерго» победила команду «Энергия» со счётом 2:0.

«Мы гордимся результатами нашей команды и благодарим организаторов за великолепную возможность проявить себя. Этот турнир не только позволил всем участникам насладиться волейболом в дружеской атмосфере, но и укрепил взаимоотношения между компаниями-партнерами», — подчеркнул капитан команды «Мособлэнерго» Андрей Тизяев.
Турнир, организованный компанией «Русский свет», проводится ежегодно на протяжении пяти лет. В этом году в соревнованиях приняли участие 13 команд. Работники аппарата управления и Истринского производственного отделения Красногорского филиала «Мособлэнерго» представляли компанию на турнире.

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#энергия
#турнир
#мособлэнерго
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#волейбол
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Серпухов примет женский чемпионат России по боксу с рекордным числом участниц
30 октября 2024, 10:00

В городском округе Серпухов 2-9 ноября пройдёт чемпионат России по боксу среди женщин. В этом году турнир состоится в 25-й раз, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
По числу участников юбилейный чемпионат претендует на исторический рекорд: заявки подали 185 спортсменок из 50 регионов. Призовой фонд чемпионата – 24 млн рублей.
«Серпухов уже второй раз принимает престижный боксёрский турнир. 20 лет назад в Подмосковье проходили состязания сильнейших спортсменок страны. Тогда чемпионками стали Елена Сабитова, Софья Очигава, Елена Карпачёва, Юлия Немцова, Ирина Синецкая, Ольга Славинская, Наталья Рагозина и Мария Яворская, стоявшие у истоков женского бокса в России», – отметили в ведомстве.
Место проведения турнира – городской округ Серпухов, посёлок Большевик, Клубная улица, 1, Дворец спорта «Надежда».

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#минспорта мо
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#подмосковье
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Синхронисты из Московской области завоевали 29 наград на турнире «Южные Звёзды»
30 октября 2024, 09:16

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Московской области завоевали 8 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей на Всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Южные звёзды», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили среди четырёх возрастных категорий: мужчины и женщины, юниоры и юниорки, юноши и девушки, мальчики и девочки. Представители Московской области успешно выступили во всех возрастных категориях.

В возрастной категории мальчиков и девочек до 10 лет спортсмены завоевали три золотые медали.

В возрастной категории мальчиков и девочек до 13 лет участники завоевали две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей. В возрастной категории юношей и девушек до 16 лет спортсмены из Московской области завоевали одно золото, два серебра и три бронзы.

Во взрослой категории спортсмены из Московской области завоевали одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали. Кроме того, в дисциплине «Группа Трофи» представители Подмосковья заняли первое и третье места.

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из России и Азербайджана. За Московскую область выступали синхронисты из Электростали, Реутова, Рузы, Можайска и Королёва.

Турнир проходил в городе Кисловодск с 21 по 28 октября в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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