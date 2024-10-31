Подмосковье на чемпионате России по силовому экстриму представят два спортсмена

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Два спортсмена будут представлять Московскую область на первом официальном чемпионате России по силовому экстриму, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В соревнованиях мужчин выступит атлет из Балашихи Евгений Клименко, а у женщин за победу поборется Анна Грехова из Ленинского городского округа.
Чемпионат будет проходить с 5 по 7 ноября в Сочи. Турнир состоится по утверждённым правилам, которые разрабатывали Федерация силового экстрима России и Минспорт страны. В рамках чемпионата запланировано официальное присвоение спортивных разрядов и званий.
У женщин будут представлены перенос коромысла, поднятие над собой снаряда «Ось Аполлона», «прогулка фермера» и становая тяга на максимальное количество повторений с весом от 125 кг.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
28-летний Клименко – тренер по силовому экстриму. Чемпион Московской области в весовой категории 105 кг, победитель всероссийского марафона «Земля спорта».
27-летняя Грехова работает фитнес-тренером. Является двукратной чемпионкой турнира по силовому экстриму в рамках всероссийского фестиваля «Земля спорта».
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Соревнования состоятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Чемпионат будет проходить с 5 по 7 ноября в Сочи. Турнир состоится по утверждённым правилам, которые разрабатывали Федерация силового экстрима России и Минспорт страны. В рамках чемпионата запланировано официальное присвоение спортивных разрядов и званий.
«В 2021 году силовой экстрим стал официальным видом спорта в России, в 2023-м было аккредитовано 46 региональных федераций. В этом году были утверждены первые правила этого вида спорта. Это то, о чём когда-то мечтал основатель силового экстрима в России, спортсмен, шоумен и актёр Владимир Турчинский по прозвищу «Динамит», – сказал заместитель президента федерации силового экстрима России, рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк».Спортсмены будут выступать в четырёх весовых категориях в каждой группе участников. Для мужчин предусмотрены такие дисциплины, как перенос коромысла, поднятие снаряда «бревно» над собой, «прогулка фермера» и становая тяга на максимальное количество повторений с весом от 180 кг.
У женщин будут представлены перенос коромысла, поднятие над собой снаряда «Ось Аполлона», «прогулка фермера» и становая тяга на максимальное количество повторений с весом от 125 кг.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
28-летний Клименко – тренер по силовому экстриму. Чемпион Московской области в весовой категории 105 кг, победитель всероссийского марафона «Земля спорта».
27-летняя Грехова работает фитнес-тренером. Является двукратной чемпионкой турнира по силовому экстриму в рамках всероссийского фестиваля «Земля спорта».
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Соревнования состоятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская