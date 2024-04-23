В Подмосковье стартует открытие велозаездов Gran Fondo

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«Gran Fondo это серия шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта. В России Gran Fondo проводится с 2016 года: за это время в мероприятии приняли участие более 150 тысяч человек. Маршруты заездов пролегают по живописным трассам недалеко от крупных городов. С 2023 года Gran Fondo стал частью проекта «Суперлига Подмосковья», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что все желающие уже могут подать заявку на официальном сайте велопроекта Gran Fondo и «Суперлига Подмосковья».
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