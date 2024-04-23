Сборная Подмосковья выиграла семь медалей Первенства России по дзюдо

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«Среди юниоров второе место по итогам схваток в весовой категории до 66 килограммов занял Кантемир Замбатов. Также в весе до 90 серебряной медали удостоился Астемир Абазов. Ролан Кунижев в категории до 90 килограммов и Алана Алборова в весе свыше 78 килограммов стали бронзовыми призерами», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что в женском зачете обладателям золото стали Марина Воробьёва в весе до 48 кг, Дарья Захарова в категории до 52 кг и Виктория Карсанова в категории до 63 кг.
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