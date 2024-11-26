Подмосковная биатлонистка Халили завоевала серебро Кубка Содружества

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Серебряную медаль выиграла на втором этапе Кубка Содружества по биатлону спортсменка из Московской области Анастасия Халили, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Анастасия Халили поднялась на вторую ступень пьедестала по итогам масс-старта на 12,5 км среди женщин. Золотую медаль завоевала белорусская биатлонистка Анна Сола, а бронза досталась ещё одной представительнице России — Виктории Сливко», — говорится в сообщении.В областном Минспорта напомнили, что ранее ещё одна спортсменка из Московской области — Кристина Резцова — стала призёром Кубка Содружества: она завоевала серебряную медаль в спринте на семь с половиной км.
Второй этап Кубка Содружества по биатлону проводился в Ханты-Мансийске 22-24 ноября.
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