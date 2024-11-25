Спортсмен из Подмосковья стал призёром первенства России по мас-рестлингу

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы
Серебряную медаль первенства России по мас-рестлингу среди юниорок, юниоров, юношей и девушек завоевал спортсмен из подмосковных Люберец Ариет Эргешалиев, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Люберчанин Ариет Эргешалиев, выступавший в возрастной группе 12-13 лет и весовой категории до 60 килограммов, завоевал серебряную медаль и вошёл в состав сборной России», — цитируются в сообщении слова вице-президента Федерации мас-рестлинга Московской области Евгения Петрова.Соревнования проводились в Уфе на базе ЦСП РБ имени Римы Баталовой 22-23 ноября. Участие в турнире приняли более 300 сильнейших спортсменов страны.
Ранее сообщалось, что в Кашире состоялся открытый турнир по волейболу среди юношей 2009 года рождения и младше.
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