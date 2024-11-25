Вяльбе назвала олимпийскую чемпионку Исинбаеву предателем Родины

Елена Исинбаева (фото: kremlin.ru)
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву, назвав её предателем Родины. Об этом она заявила в интервью Rutube-каналу «Эмпатия Манучи».
Вяльбе назвала популизмом решение Исинбаевой представлять Россию в Международном олимпийском комитете (МОК). Она задалась вопросом, как можно представлять страну, находясь при этом в Испании и не зная, что на самом деле происходит внутри РФ.
Также глава ФЛГР прокомментировала слова Исинбаевой о том, что её награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят лишь номинальный характер. Вяльбе также задалась вопросом, почему раньше спортсменка получала погоны, стояла рядом с главой Минобороны и, наверняка, получала дивиденды от этого.
После она призвала Исинбаеву честно признаться: «Я боюсь СВО, боюсь за себя и своих детей».
Читайте также:
Вяльбе рассказала, в чём не согласна с Путиным
Вяльбе поделилась, что жалеет о сказанном про бомбу и Лондон
Вяльбе отреагировала на отклонение апелляции Валиевой судом в Швейцарии
Также глава ФЛГР прокомментировала слова Исинбаевой о том, что её награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят лишь номинальный характер. Вяльбе также задалась вопросом, почему раньше спортсменка получала погоны, стояла рядом с главой Минобороны и, наверняка, получала дивиденды от этого.
После она призвала Исинбаеву честно признаться: «Я боюсь СВО, боюсь за себя и своих детей».
Читайте также:
Вяльбе рассказала, в чём не согласна с Путиным
Вяльбе поделилась, что жалеет о сказанном про бомбу и Лондон
Вяльбе отреагировала на отклонение апелляции Валиевой судом в Швейцарии
Анастасия Чинкова