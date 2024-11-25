Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Вяльбе назвала олимпийскую чемпионку Исинбаеву предателем Родины

Вяльбе назвала олимпийскую чемпионку Исинбаеву предателем Родины

Елена Исинбаева (фото: kremlin.ru)

Елена Исинбаева (фото: kremlin.ru)

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву, назвав её предателем Родины. Об этом она заявила в интервью Rutube-каналу «Эмпатия Манучи».
Вяльбе назвала популизмом решение Исинбаевой представлять Россию в Международном олимпийском комитете (МОК). Она задалась вопросом, как можно представлять страну, находясь при этом в Испании и не зная, что на самом деле происходит внутри РФ.

Также глава ФЛГР прокомментировала слова Исинбаевой о том, что её награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят лишь номинальный характер. Вяльбе также задалась вопросом, почему раньше спортсменка получала погоны, стояла рядом с главой Минобороны и, наверняка, получала дивиденды от этого.



После она призвала Исинбаеву честно признаться: «Я боюсь СВО, боюсь за себя и своих детей».

Читайте также:

Вяльбе рассказала, в чём не согласна с Путиным

Вяльбе поделилась, что жалеет о сказанном про бомбу и Лондон

Вяльбе отреагировала на отклонение апелляции Валиевой судом в Швейцарии
#елена исинбаева
#россия
#спорт
#сво
#награды
#минобороны
#мок
Спортсмен из Подмосковья стал призёром первенства России по мас-рестлингу
25 ноября 2024, 19:29

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Серебряную медаль первенства России по мас-рестлингу среди юниорок, юниоров, юношей и девушек завоевал спортсмен из подмосковных Люберец Ариет Эргешалиев, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Люберчанин Ариет Эргешалиев, выступавший в возрастной группе 12-13 лет и весовой категории до 60 килограммов, завоевал серебряную медаль и вошёл в состав сборной России», — цитируются в сообщении слова вице-президента Федерации мас-рестлинга Московской области Евгения Петрова.
Соревнования проводились в Уфе на базе ЦСП РБ имени Римы Баталовой 22-23 ноября. Участие в турнире приняли более 300 сильнейших спортсменов страны.

Ранее сообщалось, что в Кашире состоялся открытый турнир по волейболу среди юношей 2009 года рождения и младше.

Читайте также:

Вяльбе рассказала, в чём не согласна с Путиным

Кирьяков: у «Арсенала» нет шансов на выход в РПЛ

Подмосковные синхронистки выиграли две медали Кубка России
#люберцы
#спорт
#первенство
#медаль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кашире состоялся юношеский турнир по волейболу
25 ноября 2024, 18:08

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Открытый турнир по волейболу среди юношей 2009 года рождения и младше провели 23 ноября во Дворце спорта «Юбилейный» спортклуба «Кашира» имени Н.П. Елисеева, участие в спортивном мероприятии приняли четыре команды, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В турнире приняли участие команды из Каширы, Зарайска, Озёр и Ступина. Игры проходили в подгруппах по круговой системе. По итогам соревнований на высшую ступень пьедестала поднялась команда «Ступино», второе место заняла команда «Озёры», а замкнула тройку лидеров команда «Кашира», — говорится в сообщении.
Отмечается, что игры были зрелищными и эмоциональными, а лучшие игроки из каждой команды получили по итогам турнира памятные подарки.

Читайте также:

Вяльбе рассказала, в чём не согласна с Путиным

Кирьяков: у «Арсенала» нет шансов на выход в РПЛ

Стало известно, какой матч станет определяющим для «Локомотива»
#кашира
#волейбол
#турнир
#подростки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вяльбе рассказала, в чём не согласна с Путиным
Вяльбе выразила несогласие с Путиным в вопросе участия россиян в соревнованиях
25 ноября 2024, 17:35

Елена Вяльбе (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила несогласие с риторикой президента РФ Владимира Путина об участии нейтральных спортсменов в международных мероприятиях. Об этом она заявила в интервью на Rutube-канале «Эмпатия Манучи».
Она напомнила, что глава государства призвал спортсменов самостоятельно решать, ехать им на соревнования или нет. И это единственное, в чём она не согласна с Путиным. По её мнению, должна быть политика партии, важно показать, что флаг России настоящий и за него нужно бороться, чтобы, в том числе, не предавать бойцов, которые сейчас борются за Россию.

Ранее Путин заявлял, что спортсмены должны сами принимать решение, участвовать ли им в Олимпиаде в Париже. При этом, если их будут ущемлять, то Минспорт РФ и Олимпийский комитет должны принять «взвешенное решение».

Читайте также:

Вяльбе поделилась, что жалеет о сказанном про бомбу и Лондон

Вяльбе отреагировала на отклонение апелляции Валиевой судом в Швейцарии

Вяльбе оценила решение российских телеканалов отказаться от трансляции Олимпиады
#спорт
#россия
#владимир путин
#флаг
#политика
#соревнования
#спортсмены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кирьяков: у «Арсенала» нет шансов на выход в РПЛ
25 ноября 2024, 15:49

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший главный тренер тульского ФК «Арсенал» Сергей Кирьяков заявил, что у команды нет шансов на выход в Российскую Премьер-Лигу. По его словам, этому мешают проблемы с финансами, составом, стадионом и нехватка резервов.
«Арсенал» начал сезон неплохо, долгое время находился на самом верху турнирной таблицы, но все прекрасно понимают, что Туле тяжело бороться за выход в РПЛ, так как клубу не позволяют это делать финансы. Сейчас у команды не тот состав, который сможет бороться за выход в РПЛ», — отметил он в беседе с Metaratings.ru.
Кирьяков также обратил внимание на проблемы «Арсенала» со стадионом и нехватку резервов. По его мнению, рассчитывать, что «оружейники» смогут в ближайшее время пробиться в РПЛ — тяжело.
«Хотя сам бренд этого заслуживает», — подчеркнул экс-тренер команды.
Читайте также:

Стало известно, какой матч станет определяющим для «Локомотива»

Аршавин оценил перспективы сборной России на 2025 год

Футболист Черников раскрыл, кто из иностранцев является наибольшим провокатором
#тренер
#матч
#финансы
#бренд
#рпл
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, какой матч станет определяющим для «Локомотива»
Сенников: матч с «Краснодаром» станет определяющим для «Локомотива»
25 ноября 2024, 15:42

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший защитник ФК «Локомотив» Дмитрий Сенников заявил, что матч с «Краснодаром» станет определяющим для «железнодорожников», а также порассуждал о том, как их молодежь отреагирует на проигрыш «Спартаку» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со счетом 2:5.
«Думаю, на молодежь никак не повлияет. Правильно сказал Галактионов: «Нас спустили на землю». Считали очки — кто больше набрал: Галактионов или Семин? Вот эти подсчеты всегда сказываются не в лучшую сторону», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
Сенников также подчеркнул, что такой проигрыш вынудит «Локомотив» обратить внимание на то, что в РПЛ есть достойные команды, обыграть которые «не так просто будет». Футболист считает, что следующие два тура «железнодорожникам» нужно выложиться на максимум и не упустить дома победу над ФК «Химки», чтобы получить мотивацию после поражения.
«А матч с «Краснодаром» в последнем туре будет определяющим — какие задачи ставить после перерыва», — заключил он.
Читайте также:

Аршавин оценил перспективы сборной России на 2025 год

Футболист Черников раскрыл, кто из иностранцев является наибольшим провокатором

Спиряков оценил возможный матч сборной России против Медиалиги
#химки
#молодёжь
#матч
#дома
#фк химки
#рпл
#очки
#футболист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аршавин оценил перспективы сборной России на 2025 год
Аршавин: перспективы сборной России на 2025 год туманны
25 ноября 2024, 15:31

Фото: iStock/Pixfly

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился своим мнением о товарищеских матчах национальной команды в этом году и оценил ее перспективы на 2025 год. По его словам, для него они туманны, так как все зависит от политической ситуации.
«Наверное, забыто, что в этом году мы обыграли достаточно сильные команды Сербии и Камеруна. Нужно отметить, что в этих встречах сборная выглядела достойно. А то, что последние матчи были с командами более низкого класса, наверное, не было шансов договориться с другими», — рассказал он в беседе с Metaratings.ru.
Футболист подчеркнул, что с такими командами, как сборная Брунея, следует играть не чаще одного раз в год, чтобы событие не превращалось в фарс и не теряло своей приятной атмосферы.
«Перспективы сборной на следующий год для меня туманны, потому что все зависит не от футболистов и РФС, а от текущей ситуации», — отметил он.
Читайте также:

Футболист Черников раскрыл, кто из иностранцев является наибольшим провокатором

Спиряков оценил возможный матч сборной России против Медиалиги

Алексей Миранчук раскрыл, где хочет завершить футбольную карьеру
#матч
#футболист
#спорт
#сборная россии
#мнение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыта роль звезды НХЛ Кучерова после ухода капитана команды
Комментатор Майков: после ухода Стэмкоса на Кучерова легла еще и роль снайпера
25 ноября 2024, 13:44

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» и звезда НХЛ Никита Кучеров возьмет на себя еще и роль снайпера в команде после того, как клуб покинул капитан Стивен Стэмкос. Об этом заявил комментатор и автор ютуб-канала «ХоккейФил» Филипп Майков. По его словам, эти обстоятельства «добавили головной боли» тренеру Джону Куперу.
«На Кучерова после ухода Стэмкоса легла еще, наверное, и главная снайперская роль в этой «Тампе», что на самом деле Куперу добавило головной боли. Потому что если раньше у тебя пасующий Кучеров был на одном борту, а бросающий Стэмкос с правым хватом на другом, то теперь у тебя все это сосредоточено на одном фланге. Поэтому отсюда Кучеров двигается и на левый край в большинстве, отсюда и большинство у «Тампы» просело», — поделился он в беседе с «Газетой.ру».
Вместе с тем появилась информация о зарплате 31-летнего российского нападающего Кирилла Капустина. Как удалось выяснить Metaratings.ru, хоккеист получит 6 миллионов рублей только в виде оклада по контракту с ХК «Нефтехимик». Отмечается, что договор подписан с 24 ноября и до конца нынешнего сезона.

Читайте также:

Козлов о легионерах «Динамо»: мало требовали с иностранцев, надо закрутить гайки

Ларионов о версиях про травму Овечкина: в НХЛ никто не будет специально «ломать»

Нападающий Никита Кучеров достиг отметки 900 набранных очков в НХЛ
#договор
#нхл
#информация
#хоккей
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные синхронистки выиграли две медали Кубка России
25 ноября 2024, 13:38

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две серебряные медали завоевали представительницы Московской области на Кубке России по синхронному плаванию, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Синхронистка из Московской области Валерия Плеханова выиграла серебро в дисциплине «соло» (техническая программа), её результат составил 306,400. Ещё одну серебряную медаль подмосковная сборная завоевала в дисциплине «акробатическая группа», — говорится в сообщении.
В составе сборной Московской области выступали спортсменки из подмосковного Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, Училища олимпийского резерва № 4 и спортшколы по водным видам спорта.
Кубок России по синхронному плаванию проводился с 20 по 23 ноября в Калининграде, в турнире приняли участие 250 спортсменов из 12 российских регионов.

Читайте также:

Юные боксёры из Подмосковья завоевали 11 медалей на всероссийских соревнованиях

Футболист Черников раскрыл, кто из иностранцев является наибольшим провокатором

Экс-игрок сборной Исландии Сигурддсон назвал Москву одним из лучших городов мира
#синхронное плавание
#кубок россии
#медали
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юные боксёры из Подмосковья завоевали 11 медалей на всероссийских соревнованиях
25 ноября 2024, 12:53

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые, одну серебряную и семь бронзовых медалей завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях по боксу памяти Заслуженного тренера СССР Б. Н. Грекова среди юношей 13 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«На высшую ступень пьедестала поднялись Артем Соколов из Химок, выступавший в весовой категории 50 кг А, Богдан Бухов из Ивантеевки (весовая категория — 50 килограммов) и спортсмен из Истры Владислав Кутний, выступавший в весовой категории 80 килограммов», — говорится в сообщении.
Серебряную награду получил Илья Штырков из Наро-Фоминска, сражавшийся в весовой категории 75 кг.

А бронзовые медали выиграли три представителя округа Чехов: Матвей Баланов, Игорь Баранов и Матвей Дудоров, а также Игнат Шаповал из Раменского округа, волоколамский боксёр Владислав Прокопов, Марк Тимирбаев из Лосино-Петровского и спортсмен из Ивантеевки Иван Кириллов.

Всего в соревнованиях приняли участие 249 спортсменов из 49 регионов России.

Читайте также:

Футболист Черников раскрыл, кто из иностранцев является наибольшим провокатором

Экс-игрок сборной Исландии Сигурддсон назвал Москву одним из лучших городов мира

Козлов о легионерах «Динамо»: мало требовали с иностранцев, надо закрутить гайки
#минспорта мо
#бокс
#подростки
#медали
#соревнования
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате