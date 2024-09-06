Подмосковная биатлонистка Халили завоевала золото этапа Кубка Содружества

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую медаль выиграла на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону представительница Московской области Анастасия Халили, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Анастасия Халили поднялась на высшую ступень пьедестала в дисциплине «спринт». Спортсменка прошла дистанцию 7,5 км за 21 минуту 59,5 секунды, допустив один промах», — говорится в сообщении.Отмечается, что в этой дисциплине две серебряные медали завоевали российские биатлонистки Тамара Дербушева и Анастасия Шевченко, пришедшие к финишу с одинаковым результатом.
В министерстве добавили, что в подмосковную команду турнира вошли 13 спортсменов. Первый этап Кубка Содружества по летнему биатлону проводится в Красноярске, он стартовал 4 сентября и продлится до 9 сентября.
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