Подмосковные борцы стали призёрами первенства мира в Испании

Фото: Международная федерация греко-римской борьбы
Представители Подмосковья завоевали две бронзовые медали на первенстве мира по греко-римской борьбе. Об этом сообщении в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В весовой категории до 55 кг третье место занял Алибек Амиров. В схватке за бронзу ему удалось со счётом 10:0 победить соперника из Азербайджана Рахима Хасанова. В полуфинале россиянин уступил победителю мирового первенства иранцу Али Ахмади Вафе, который в заключительной встрече одолел Исайю Кортеса из США», – говорится в сообщении.Другой подмосковный борец Анатолий Аверин замкнул тройку лидеров в категории до 97 кг. В утешительном финале за третье место он встретился с сербом Бранко Дукичем и выиграл со счётом 7:3.
Всего российские борцы-классики взяли на первенстве мира семь наград – две золотые, серебряную и четыре бронзовые.
Турнир по греко-римской борьбе проходил в испанском городе Понтеведра. До 8 сентября там же проводится первенство мира по вольной и женской борьбе. В соревнованиях участвуют и подмосковные спортсмены.
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